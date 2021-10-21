Киянам розповіли, на скільки і коли підвищать проїзд у транспорті

Проїзд у транспорті Києва збираються підвищити незабаром. Ця новина вже облетіла всі ЗМІ і деякі навіть почали озвучувати суми в 20 і навіть 25 гривень. Мовляв, саме стільки коштуватиме тепер проїзд у транспорті столиці.

На скільки подорожчає проїзд

За його словами, 20 гривень проїзд коштувати точно не буде. Про таку ціну варто забути.

"Перевізники просять збільшити вартість проїзду більш ніж на 20 гривень. Але такої вартості однозначно не буде. Ми в будь-якому випадку будемо вивчати їх розрахунки. Набір складових такий: чи зможуть городяни платити такі суми, чи зможе бюджет підтримати перевізників так, як ми це робимо зараз", - розповів Поворозник.

Також чиновник повідомив, чому саме зараз гостро стало питання проїзду.

"Відбулася фінансова накладка з вартістю опалення. Не піднімаючи вартості опалення для киян, ми будемо змушені дотувати теплоенергетичний комплекс міста. А це означає, що іншого виходу, як перегляд тарифів на проїзд у міському транспорті, у нас просто немає", - озвучив він причину.

Коли подорожчає проїзд

Поворозник запевнив - цього року вартість проїзду залишиться незмінною.

"Можу сказати, що проїзд у міському транспорті подорожчає точно не в цьому році. Думаю, це відбудеться на початку наступного року", - повідомив чиновник.

За його словами, пільговикам нема про що переживати - для них проїзд залишиться безкоштовним.

"Пільги все збережуться, хоча це і додаткові витрати з бюджету. Городянам буде запропонована гнучка і зрозуміла система проїзних, які дозволять людям економити. Можу сказати, що проїзд по проїзному буде дешевше, ніж одноразова поїздка в транспорті", - резюмував заступник голови КМДА.