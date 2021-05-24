Подорожание неизбежно: в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда

Стоимость проезда в метро Киева в ближайшее время поднимется, так как метрополитен сейчас работает себе в убыток. Однако в подземке обещают сделать новый тариф компромиссным, который удовлетворит пассажиров.

Она отметила, что стоимость проезда в метро сейчас является убыточной, так как себестоимость одной поездки составляет уже более 20 гривен. Окончательный тариф в столичном метрополитене еще не утвердили, но пообещали сделать его компромиссным.

Все необходимые документы по утверждению нового тарифа уже направлены в профильный департамент по транспорту. И теперь экономисты и специалисты управления по ценовой политики Киевской городской администрации будут анализировать и изучать вопрос стоимости проезда в метро.

Наталка Макогон добавила, что местная власть знает о возможностях городского бюджета, уровень заработных плат жителей Киева и состояние коммунальных предприятий и новый тариф будет установлен в соответствии с этими показателями.

"Я думаю, что люди с пониманием отнесутся к новому тарифу на проезд, поскольку сейчас выстраивается вариант, рассчитанный на реальные возможности киевлян", - сказала заместитель руководителя метрополитена.

Она также рассказала, что в будущем в Киеве будет пересматриваться система проездных билетов. При покупке оптового проезда пассажиры смогут сэкономить на стоимости одной поездки.

В Киеве подорожает проезд в метро