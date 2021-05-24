В Украине дорожает транспорт: эксперт назвал главные причины повышения тарифов

Общественный транспорт начал в Украине дорожать . Цены на проезд начали повышать в разных городах страны, но сильнее всего подорожание зацепило столицу. В ближайшее время жители Киева ожидают повышения на проезд в наземном общественном транспорте, а также в метрополитене.

Почему начали подниматься тарифы на проезд и что стало причиной пересмотра для цен, объяснил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии для Styler.

Пандемия привела к сильным убыткам

Главной причиной повышения цен на проезд эксперт назвал пандемию и локдауны, которые привели к сокращению пассажиропотока.

"Например, в 2020 году Киевский метрополитен сократил перевозку пассажиров на 44%, Киевпастранс – на 40%. Кроме того, подорожало горючее, электроэнергия, выросла минимальная заработная плата. Оба предприятия по итогам 2020 года получили многомиллионные убытки. Из-за финансовых трудностей планируется перевести часть персонала на 4-дневную рабочую неделю", - объяснил Хмелевский.

Он добавил, что киевской власти приходится за счет местного бюджета финансировать работу предприятий.

В Киеве стоимость проезда самая высокая в Украине

Однако это не единственная причина убытков в сфере перевозок пассажиров. Второй причиной Хмелевский назвал коррупцию и неэффективную деятельность руководителей предприятий.

"Поэтому, предлагая повысить проезд до 21 гривны, предприятия хотят на пассажиров переложить свои провальные операции и убытки от локдаунов. В Киеве сейчас стоимость проезда в городском транспорте и так самая высокая в Украине. В большинстве городов стоимость проезда составляет 4-5 гривен. Хотя такая оплата не покрывает убытки, но транспортные предприятия получают дотации из местных бюджетов и этих денег хватает", - высказал мнение эксперт.

Новая стоимость проезда сильно ударит по карманам киевлян

По мнению Хмелевского, 21 гривна за проезд является необоснованной. Власти должны понимать негативные последствия, которые будут для экономики и компенсировать убытки коммунальным предприятиям за счет бюджета.

"Киевсовет уже обратился к Кабмину по поводу выделения 4 миллиардов гривен на компенсацию перевозок пассажиров льготных категорий. Хотя Бюджетным кодексом предусмотрено осуществлять компенсации за перевозку льготников за счет местных бюджетов. То есть, идет обычный шантаж: дайте нам денег, а то мы повысим плату за проезд", - считает эксперт.

Цены будут повышать летом

Он отметил, что вероятность повышения цен на проезд очень высока и лето считается для этого самым удобным периодом, так как люди начинают ездить по отпускам и протестная активность снижается.

"Конечно, до 21 гривны поезд не подорожает, но оплата на уровне 12 гривен весьма реальна. Рост стоимости проезда негативно отобразится на уровне жизни граждан. Если человек едет на работу с пересадками, то траты на проезд могут вырасти на 350 гривен в месяц. Кроме того, вырастет стоимость проезда в маршрутках. Ожидается подорожание проезда в такси. Этому способствует также рост цен на горючее, а также цен на коммунальные услуги и товары. Но водители будут пытаться компенсировать потери от инфляции за счет клиентов", - резюмировал Хмелевский.