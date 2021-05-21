В Киевском метрополитене рассказали о подорожании проезда: "люди отнесутся с пониманием"

В Киеве цены на проезд в метро поднимут , ведь подземка работает в убыток, но новую стоимость билета обещают сделать компромиссной.

Об этом рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев".

По ее словам, высчитанная себестоимость проезда сейчас составляет 20 гривен 5 копеек за поездку, однако это не расчеты тарифа.

"Что касается тарифа, то мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты управления ценовой политики КГГА", - сказала Макогон.

Также она отметила, что в дальнейшем на уровне городской администрации будет выстраиваться максимально компромиссный вариант.

В руководстве киевской подземки рассказали, что местная власть "четко понимает и знает" возможности городского бюджета, уровень заработной платы жителей столицы и состояние коммунальных предприятий. Так, новый тариф будет устанавливаться, опираясь на эти показатели.

"Я думаю, что люди с пониманием отнесутся к новому тарифу на проезд, поскольку сейчас выстраивается вариант, рассчитанный на реальные возможности киевлян", - считает Макогон.

Заместитель руководителя метрополитена также обратила внимание, что в дальнейшем в Киеве будет пересматриваться система проездных билетов - суть заключается в том, что пассажиры при покупке оптового проезда смогут сэкономить на стоимости поездки.

Видео: в Киевском метрополитене рассказали о подорожании проезда в подземке