Киевлянам показали, как будет выглядеть новый пешеходный мост с динамичной подсветкой

Новый мост (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве появится еще один пешеходный мост

Жители Киева и гости столицы смогут прогуляться по новому пешеходному мосту уже в следующем году. Сооружение соединит Оболонскую набережную и Оболонский остров.

О том, что новый пешеходный мост и зона отдыха будут построены в 2021 году, рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

"А вы знаете, где в столице уже в следующем году появится такой красивый мост и комфортная зона отдыха?" – спрашивает Кличко.

Мост позволит создать кольцевой маршрут вокруг залива, который объединяет набережную, парк "Наталка" и новый пляж на острове. Там также обустроят зону для барбекю, а со стороны русла Днепра может появиться причал.

Запланированная длинна моста составляет 130-140 метров. При этом несущие конструкции будут сделаны в виде волн. Они растут в центр и "затихают" до краев моста. Также у него будет динамическая подсветка.

Финансировать строительство моста должны за деньги инвестора. Стоимость конструкции оценивается до 100 миллионов гривен.

Напомним, власти Киева рассказали о планах ремонта дорог на 2021 год. Кроме того, в следующем году начнется строительство новой велодорожки на Набережном шоссе, которая будет проходить от Почтовой площади до моста Патона.

Ранее мы писали о том, что в Киеве разгромили новый пешеходный мост еще до открытия.