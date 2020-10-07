ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Киянам показали, як буде виглядати новий пішохідний міст з динамічним підсвічуванням

Київ, Середа 07 жовтня 2020 16:48
Киянам показали, як буде виглядати новий пішохідний міст з динамічним підсвічуванням
Новий міст (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві з'явиться ще один пішохідний міст

Мешканці Києва та гості столиці зможуть прогулятися новим пішохідним мостом вже в наступному році. Спорудження з'єднає Оболонську набережну і Оболонський острів.

Про те, що новий пішохідний міст і зона відпочинку будуть побудовані у 2021 році, розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму каналі в Telegram.

"А ви знаєте, де в столиці вже в наступному році з'явиться такий гарний міст і комфортна зона відпочинку?" – запитує Кличко.

Міст дозволить створити кільцевий маршрут навколо затоки, яка об'єднує набережну, парк "Наталка" і новий пляж на острові. Там також облаштують зону для барбекю, а з боку річища Дніпра може з'явитися причал.

Запланована довжина моста становить 130-140 метрів. При цьому опорні конструкції будуть зроблені у вигляді хвиль. Вони ростуть в центр і "затихають" до країв мосту. Також у нього буде динамічне підсвічування.

Фінансувати будівництво мосту повинні за гроші інвестора. Вартість конструкції оцінюється до 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, влада Києва розповіла про плани ремонту доріг на 2021 рік. Крім того, в наступному році розпочнеться будівництво нової велодоріжки на Набережному шосе, яка буде проходити від Поштової площі до моста Патона.

Раніше ми писали про те, що в Києві розгромили новий пішохідний міст ще до відкриття.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київмост
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся