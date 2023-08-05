В Києві жінка виявила змію у власній квартирі, а потім почався справжній детектив

Що відомо про незвичну знахідку

Рятувальники розповіли, що жінка вранці побачила на підлозі змію, яка швидко сховалася, перелякавшись не менше власниці квартири.

Змія втекла під шафу і сиділа там, поки жінка не повернулася з роботи. Тож довелося викликати співробітників КАРГу, які обережно дістали порушницю кордонів приватної власності.

Виявилося, що змія - екзотична.

"На подив це не вуж, як зазвичай. Серпентолог впізнав в порушниці тонкохвостого полоза, екзотичний вид, котрий, скоріш за все, втік з серпентарію", - говориться в повідомленні.

Полоз Маршалл втік і блукав три місяці невідомо де (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Звідки взялася змія

Полоз поїхав разом з рятувальниками, а дівчина почала шукати місце "законної прописки" плазуна.

Виявилося, що порушника звати Маршалл на честь Емінема. Втік він з випадково погано зачиненого серпентарію аж три місяці тому і живе в сусідньому під'їзді.

"Власник шукав свого улюбленця весь цей час, він миттєво приїхав зустрітись з рятувальниками на місце наступної операції з порятунку, ледь не розцілував свого "довгенького", сказав що з ним все в порядку, просто трохи схуд", - додали рятувальники.

Де і як Маршалл провів останні три місяці поки залишається загадкою...