В Киеве женщина нашла змею в своей квартире, а затем начался настоящий детектив

Что известно о необычной находке

Спасатели рассказали, что женщина утром увидела на полу змею, которая быстро спряталась, испугавшись не меньше владелицы квартиры.

Змея скрылась под шкафом и сидела там, пока женщина не вернулась с работы. Пришлось вызывать сотрудников КАРГа, которые осторожно достали нарушительницу границ частной собственности.

Оказалось, что змея - экзотическая.

"К удивлению это не уж, как обычно. Серпентолог узнал в нарушительнице тонкохвостого полоза, экзотический вид, который, скорее всего, сбежал из серпентария", - говорится в сообщении.

Полоз Маршалл сбежал и бродил три месяца неизвестно где (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Откуда взялась змея

Полоз уехал вместе со спасателями, а девушка принялась искать место "законной прописки" пресмыкающегося.

Оказалось, что нарушителя зовут Маршалл в честь Эминема. Убежал он из случайно плохо закрытого серпентария целых три месяца назад и живет в соседнем подъезде.

"Владелец искал своего любимца все это время, он мгновенно приехал встретиться со спасателями на место следующей операции по спасению, чуть не расцеловал своего "длинненького", сказал что с ним все в порядке, просто немного похудел", - добавили спасатели.

Где и как Маршалл провел последние три месяца, пока остается загадкой...