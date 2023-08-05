В Києві жінка виявила змію у власній квартирі, а потім почався справжній детектив

В Києві жінка виявила на підлозі власної квартири змію і викликала рятувальників. Закінчилося все, немов у справжньому детективі.

Про це повідомили на Facebook -сторінці Команди порятунку тварин міста Києва.

Що відомо про незвичну знахідку

Рятувальники розповіли, що жінка вранці побачила на підлозі змію, яка швидко сховалася, перелякавшись не менше власниці квартири.

Змія втекла під шафу і сиділа там, поки жінка не повернулася з роботи. Тож довелося викликати співробітників КАРГу, які обережно дістали порушницю кордонів приватної власності.

Виявилося, що змія - екзотична.

"На подив це не вуж, як зазвичай. Серпентолог впізнав в порушниці тонкохвостого полоза, екзотичний вид, котрий, скоріш за все, втік з серпентарію", - говориться в повідомленні.

Полоз Маршалл втік і блукав три місяці невідомо де (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Звідки взялася змія

Полоз поїхав разом з рятувальниками, а дівчина почала шукати місце "законної прописки" плазуна.

Виявилося, що порушника звати Маршалл на честь Емінема. Втік він з випадково погано зачиненого серпентарію аж три місяці тому і живе в сусідньому під'їзді.

"Власник шукав свого улюбленця весь цей час, він миттєво приїхав зустрітись з рятувальниками на місце наступної операції з порятунку, ледь не розцілував свого "довгенького", сказав що з ним все в порядку, просто трохи схуд", - додали рятувальники.

Де і як Маршалл провів останні три місяці поки залишається загадкою...