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В Киеве сдают "элитный" пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

Киев, Воскресенье 10 марта 2024 19:03
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В Киеве сдают "элитный" пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото) За что владельцы хотят получать такие деньги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие арендуют жилье и изучают рынок недвижимости, чтобы лучше разбираться в ценах. Впрочем, иногда попадаются довольно интересные варианты, например "элитный" пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц, который точно может себе позволить не каждый украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объявления с сайта OLX.

Как выглядит жилье за 20 тысяч долларов в месяц

Так, в объявлении отмечено, что трехуровневый пентхаус "с евроремонтом в доме премиум-класса" является "видовым" и расположен в центре столицы. Площадь жилья - 485 квадратных метров и еще 200 квадратных метров обустроенной террасы.

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

Жилье за 20 тысяч долларов (фото: olx.ua)

За 20 тысяч долларов в месяц, а это более 760 тысяч гривен, владельцы предлагают не только "дизайнерский ремонт".

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

Сколько стоит аренда пентхауса в Киеве (фото: olx.ua)

Ценители "роскошной жизни" смогут обустроиться на первом или втором уровнях пентхауса (на каждом из них есть спальни, гардеробные, санузлы). А на втором уровне есть даже каминный зал с мраморным камином и сауна.

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)
В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

Пентхаус в Киеве (фото: olx.ua)

Но на этом "роскошные условия" не заканчиваются. На третьем уровне есть винотека и лаунж-зона с баром, бильярдными и теннисными столами, диваном и прочим. Кроме этого, из этой зоны есть выход на террасу, где есть барбекю, душ и лежаки.

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)
В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)

В Киеве сдают &quot;элитный&quot; пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц. Смотрите, как он выглядит (фото)"Элитное" жилье в Киеве (фото: olx.ua)

Кроме того, в объявлении упоминается и о безопасности. Человеку, который решит арендовать "элитный" пентхаус, предлагают прятаться во время воздушных тревог в закрытом паркинге, который "может использоваться как бомбоубежище".

Согласится ли кто арендовать такой "роскошный", как отметили риелторы, пентхаус - пока остается загадкой. Объявление собирает тысячи просмотров, впрочем, до сих пор остается актуальным, хотя его разместили еще в конце февраля.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как выглядят самые дорогие украинские старопечатные издания.

Кроме того, недавно стало известно, какая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен.

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