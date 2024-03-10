Ціни сягають понад 400 тисяч. Дивіться, як виглядають найдорожчі українські стародруки

Стародруки особливо цінуються у колекціонерів. Вартість таких книг може сягати кілька сотень тисяч гривень, адже до наших часів збереглося лише по кілька екземплярів таких видань.

Про те, як виглядають та скільки коштують такі книги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публикацію Violity в Instagram.

"Меч духовний"

Книга Лазара Барановича "Меч Духовний" видана 1666 року в друкарні Києво-Печерської лаври та занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. Особливу мистецьку цінність становить серія гравюр-дереворитів, 54 ілюстрації в тексті з 49 дощок, заставки, ініціали.

Окремі примірники цього видання зберігаються у провідних музеях і наукових бібліотеках України, Росії, Чехії.

Цей стародрук продали за 42 302 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Октоїх"

Це богослужбова книга православної церкви, яка містить в собі чинопослідування вечірні, повечір'я, утрені та літургії для шести буденних днів тижня, а для недільних днів, крім того - малої вечірні і полуночниці.

Книгу видали у Львові в 1644 році. Її розміри 20 на 32 см. товщина 7,5 см., 708 с., або 354 аркуша.

Цей стародрук продали за 43 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Апостол"

Книгу видав білоруський друкар Спиридон Соболь, який недовгий час мав видавництво у Києві в 1630 році. Це - друге українське видання цієї книги після Апостола І. Федорова 1574 року і є бібліографічною рідкістю.

На жаль, у колекційному примірнику відсутні два перших аркуші, є втрати. Очевидно, що книгою активно користувалися, окрім відірваних куточків сторінок, у книзі багато воскових плям.

"Апостол" - одна з найстародавніших богослужбових книг, що вміщує в собі Діяння святих апостолів, сім Соборних Послань та чотирнадцять Послань апостола Павла.

Цей стародрук продали за 74 010 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Мінея загальна"

Цю книгу також видав Спиридон Соболь у 1628 році. Мінея була однією з тих богослужбових книг, якими користувались щоденно, про що свідчать численні краплини воску свічок, залишені на аркушах примірника, аркуші підклеєні, надриви, розводи.

"Мінея загальна" занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. Текст передруковано з московської "Минеи общой" 1600 р.

Цей стародрук продали за 76 205 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Тріодь цвітна"

Це дуже рідка книга, видана у 1685 році. Розміри 32-21 см. "Тріодь цвітна" містить піснеспіви від Неділі Великодня до Неділі Усіх Святих, наступної неділі після П'ятидесятниці.

Назва книги походить від свята Входу Господнього до Єрусалиму, або Неділі Ваій оскільки в попередній богослужбовій традиції друга частина Тріоді починалася зі служби Лазарєвої суботи, пов'язаної зі святом Входу Господнього до Єрусалиму.

Цей стародрук продали за 95 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Ключ розуміння"

Український стародрук 1665 р. унікальний тим, що в ньому стаття "Наука або спосіб зложення казання" написані тодішньою українською літературно-писемною мовою.

Автор Йоаникій Галятовский - український письменник, богослов. Книгу видав львівський друкар Михайло Сльозко у Львові. Це найбільш повне прижиттєве видання твору. Книга занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. "Ключ розуміння" - перший вітчизняний підручник з гомілетики (церковного проповідництва).

Цей стародрук продали за 101 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Руське весілля"

В 1835 році в Перемишлі Йосип Лозинський "Руське весілля". Це була одна з перших публікацій живою українською мовою на західноукраїнських землях, що майже на два роки випереджала знамениту "Русалку Дністровую". Книга була надрукована латинським алфавітом.

Цінність "Руського весілля" полягає в тому, що воно містить найдокладніший і найповніший (з існуючих на той час) опис українського народного весілля, в якому зафіксовано всі характерні для досліджуваної місцевості його етапи, складові частини, обрядові компоненти і деталі.

Цей стародрук продали за 105 000 грн.

Ось так виглядає книга (фото: Instagram/Violity)

"Новий завіт із псалтирем"

"Новий завіт із псалтирем" 1580 року - це пам’ятка XVI століття національного значення. Першодрук Івана Федорова виданий в Острозі. Видання є надзвичайною рідкістю і є першим друкованим в Україні Псалтирем та Новим завітом.

В Україні зафіксовано лише 15 примірників цієї книги, що є меншою кількістю в порівнянні зі 27 примірниками видання Львівського "Апостола" 1574 р, примірник якого пішов з молотка аукціону Sothebys 11 червня 2007 року в Лондоні за 380 000 доларів.

"Новий Завіт" 1580 р. надрукований на високому поліграфічному рівні, гарно оздоблений. Барокові сюжетні заставки та кінцівки, всі художні прикраси виконані професійно і гармонійно поєднані. Ця книга належить до кращих вітчизняних стародруків, має музейне, історико-культурне значення як пам’ятка ранньої доби вітчизняного книгодрукування.

Цей стародрук продали за 420 001 грн.

Ось так виглядає унікальний стародрук (фото: Instagram/Violity)