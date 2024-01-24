У Києві зародився новий книжковий фестиваль: коли і де він відбудеться

В Україні зароджується новий книжковий фестиваль. Він називається "Книжкова країна" і пройде у Києві в квітні.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу ВДНГ розповідає, коли саме відбудеться захід і в чому його "фішка".

Що відомо про "Книжкову країну"

Фестиваль, який пройде на столичній локації ВДНГ з 25 по 28 квітня, об’єднає найбільші українські видавництва, профільні компанії, авторів і літературних критиків, блогерів.

Гості фестивалю зможуть відвідати великий книжковий ярмарок, поспілкуватись із письменниками, взяти участь у майстер-класах, послухати дискусії експертів і лідерів думок, побачити улюблених зірок, цікаво й корисно провести час в освітній та ігровій зонах.

За словами організаторів, у межах "Книжкової країни" в першому павільйоні й на головній площі ВДНГ відбудеться книжковий ярмарок, де буде представлена література близько 100 українських видавництв, серед яких: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "КСД", "Наш Формат", "Віват", "Ранок", "Лабораторія" та інші.

Афіша фестивалю "Книжкова країна" (instagram.com/bookvdng)

Що ще буде на фестивалі?

Відомо також, що на фестивалі діятиме освітній простір - окремий майданчик з освітньою літературою, канцтоварами, матеріалами для творчості й аксесуарами для книголюбів.

А ще буде сцена з презентаціями та зустрічами з гостями, де відомі українські діячі проведуть публічні читання улюблених книжок, а автори представлять новинки.

Звісно ж, у "Книжковій країні" діятиме і благодійний стенд, де можна буде передати книжки в Міжнародний центр підтримки жінок і дітей "Місто добра" та Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

Всього відвідувачів чекатиме більше 100 різноманітних подій.

Загалом організатори мають на меті "розробити програму так, щоб вона була цікава не лише затятим читачам, але й людям, які лише знайомляться зі світом літератури - і щоб щось цікаве для себе знайшли як дорослі, так і діти".

Серед уже заявлених учасників і гостей фестивалю:

фронтмен гурту "Фіолет", письменник Сергій "Колос" Мартинюк

"Золота письменниця України" Дара Корній

переможець конкурсу "Книга року ВВС" Сашко Дерманський

співачка Анна Завальська

телеведучий і шоумен Андрій Шабанов

науковиця і перекладачка Ольга Корнюшина

психотерапевт Антон Семенов

дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз

психологиня, авторка книги "Як обрати професію майбутнього" Тамара Сухенко

Важливо зазначити, що вхід на фестиваль буде вільний для всіх.

Скриншот (book.vdng.ua)