Шпигунство, жінки-героїні та боротьба за культуру: 6 нових книжок про війну, які треба прочитати

Війна - це завжди трагедія, яка несе за собою руйнування та страждання. Проте навіть у найтемніші часи люди продовжують жити.

РБК-Україна (проект Styler) і видавництво #книголав пропонує вам добірку з шести книжок про війни різних часів та в різних куточках Землі: від особистих переживань героїв і жертв до глобальних політичних конфліктів. Ці книжки не лише допоможуть вам краще зрозуміти, що таке війна та усвідомити її наслідки, а й зануритися у захопливі історії, сповнені любов’ю та безперечною надією.

1936 рік. П’ятнадцятирічний Штефан Нойман, син заможної та впливової єврейської сім’ї та його найкраща подруга - Зофі-Гелена, християнка, мати якої редагує прогресивну антинацистську газету, спілкуються про театр і літературу, досліджують потаємні віденські підземелля, діляться творчими й науковими ідеями та мріють про великі звершення. Але безтурботна невинність двох підлітків руйнується, коли нацисти беруть контроль.

Однак у темряві є надія. Трюйс Вейсмюллер-Меєр, учасниця голландського руху опору, ризикує своїм життям, вивозячи єврейських дітей з нацистської Німеччини до країн, які їх заберуть. Ця місія стає ще небезпечнішою після аншлюсу - анексії Австрії Гітлером - оскільки по всій Європі країни закривають свої кордони для зростаючої кількості біженців, які відчайдушно прагнуть втекти.

Чи зможе Трюйс врятувати Стефана та Зофі та захистити їх у небезпечній подорожі в невизначене майбутнє за кордон?

Це, заснована на реальних подіях, книга про кохання, втрату та героїзм, що стала національним бестселером у США, Канаді та Європі, про справжню програму "Кіндертранспорт".

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1933 рік. Вісімнадцятирічна Моллі Раян мріє стати журналісткою, але натомість погоджується на будь-яку роботу, аби допомогти своїй родині пережити часи Великої депресії. Єдиною радістю в її житті є перегляд бейсболу зі своєю найкращою подругою Ханною і таємна закоханість у старшого брата Ханни - Макса, яка потім переросте у взаємну.

Проте Канаду все швидше накриває велетенська хвиля антисемітизму, підживлювальна з-за океану гітлерівською пропагандою. За десяток років, увесь світ втягнуто в Другу світову війну.

Закохані Моллі та Макс опиняються в епіцентрі подій, які мають руйнівні наслідки для їхніх сімей і надовго їх розлучають. Поки від нього надходять листи з-за кордону, Моллі змушена зіткнутися з тим, що сталося багато років тому, але чи не пізно виправити ситуацію?

Від розпачливих вулиць Торонто до охоплених боями берегів Гонконгу - це прониклива історія про невинну дружбу, яка переростає в заборонене кохання, про тяжкі випробування та нездоланну силу у найтемніші часи.

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Теплого липневого вечора 1985 року чоловік середніх років стояв на тротуарі жвавого проспекту в центрі Москви, тримаючи в руках поліетиленовий пакет. У своєму сірому костюмі та краватці він виглядав, як будь-який інший радянський громадянин. На сумці, яку він тримав, був надрукований червоний логотип Safeway (британського супермаркету).

Чоловік був шпигуном MI6. Старший офіцер КДБ, понад десять років він постачав своїх британських шпигунів потоком безцінних секретів із глибин радянської розвідувальної машини. Жоден шпигун не завдав більше шкоди КДБ. Сумка Safeway була сигналом: активувати його план втечі, щоб його контрабандою вивезти з радянської Росії.

Так почався один із найсміливіших і найнезвичайніших епізодів в історії шпигунства.



Ця книга - документальний трилер про запекле протистояння радянських і західних розвідувальних служб у часи Холодної війни, а також захоплива історія шпигуна Олега Гордієвського, який зрадив батьківщину і став легендою для демократичного світу.



"Історія наче із сьогодення, коли Кремль бреше, маніпулює, вбиває, піддає тортурам і топить у крові спроби демократичного розвитку країн-сусідів. Проте вона дає надію, що, як і тридцять років тому, зло програє", - коментує книгу директор Державного архіву СБУ Андрій Когут.

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"Половина жовтого сонця" (Чімаманда Нґозі Адічі)



Один з найпотужніших, драматичних і насичених емоційними картинами сучасної Африки роман, які коли-небудь бачив світ.

Історія про любов, віру, розчарування та виживання в умовах війни. Про моральну відповідальність, кінець колоніалізму, етнічну відданість, про клас і расу - і про те, як любов може ускладнити це все.

Половина жовтого сонця в центрі червоно-чорно-зеленого прапора символізує славне майбутнє Біафри - молодої держави на південному сході Нігерії, яка виборювала незалежність наприкінці 1960-х. П’ятеро біафранців - сільський підліток Уґву, сповнений революційних ідей професор Оденібо, британський емігрант Річард та не схожі між собою близнючки Оланна і Кайнані - живуть під час війни. Вони кохають, зраджують, обговорюють політику, тікають від обстрілів, знаходять себе, втрачають близьких і попри все вірять у перемогу.

Авторка вдало поєднала інтимні історії героїв із загальнополітичним контекстом війни та долі Нігерії.

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"Світло днів" (Джуді Баталіон)



Документальний роман про жінок, які допомогли перетворити єврейські молодіжні групи у Польщі на осередки опору для боротьби з нацистами.

Джуді Баталіон, онука поляків, які вижили у Голокост, розповідає історію єврейських дівчат, яким випала доля боротися за життя свого народу від самого початку Другої світової війни аж до кінця ХХ століття - адже війна не закінчується звільненням країн.

Це незабутні історії реальних жінок про боротьбу за свободу, виняткову хоробрість, сестринство та волю до життя попри все. Завдяки своїй статі та можливості приховати власну єврейськість, жінкам вдалося унікально пристосуватися до деяких важливих і небезпечних для життя завдань.

За словами авторки, щоб написати книжку, їй знадобилося понад дванадцять років, бо надто складною та дуже особистою виявилась тема твору.

Книга стала бестселером New York Times, відзначена Національною єврейською книжковою премією та Канадською єврейською літературною премією.

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Триває Друга світова війна, Британія потерпає від бомбардувань, руйнації та нестачі продовольства - німецькі підводні човни блокують шляхи постачання.

Уряд намагається всіляко заохотити господинь зберігати спокій і бути вигадливими в приготуванні страв, для цього "Бі-Бі-Сі" запускає радіопрограму під назвою "Кухонний фронт" із популярним ведучим.

Однак програма потребує жіночого голосу! Щоб знайти співведучу, вирішено влаштувати кулінарний конкурс, і от уже в ньому змагаються четверо жінок.

Для кожної з них - це нагода змінити своє життя. Для молодої вдови - це шанс розплатитися з боргами чоловіка і зберегти дах над головою своїх дітей. Для кухонної служниці - покинути рабство і знайти свободу. Для господині маєтку - уникнути все більш ворожої поведінки її заможного чоловіка. А для досвідченої кухарки - кинути виклик чоловікам, які є лідерами своєї професії.

Ці чотири жінки викладаються на змаганнях на повну - навіть якщо доводиться порушувати правила…



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