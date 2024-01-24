В Киеве зародился новый книжный фестиваль: когда и где он состоится

В Украине зарождается новый книжный фестиваль. Он называется "Книжная страна" и пройдет в Киеве в апреле.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу ВДНГ рассказывает, когда именно состоится мероприятие и в чем его "фишка".

Что известно о "Книжной стране"

Фестиваль, который пройдет на столичной локации ВДНГ с 25 по 28 апреля, объединит крупнейшие украинские издательства, профильные компании, авторов и литературных критиков, блогеров.

Гости фестиваля смогут посетить большую книжную ярмарку, пообщаться с писателями, принять участие в мастер-классах, послушать дискуссии экспертов и лидеров мнений, увидеть любимых звезд, интересно и полезно провести время в образовательной и игровой зонах.

По словам организаторов, в рамках "Книжной страны" в первом павильоне и на главной площади ВДНГ состоится книжная ярмарка, где будет представлена литература около 100 украинских издательств, среди которых: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "КСД", "Наш Формат", "Віват", "Ранок", "Лабораторія" и другие.

Афиша фестиваля "Книжная страна" (instagram.com/bookvdng)

Что еще будет на фестивале?

Известно также, что на фестивале будет действовать образовательное пространство - отдельная площадка с образовательной литературой, канцтоварами, материалами для творчества и аксессуарами для книголюбов.

А еще будет сцена с презентациями и встречами с гостями, где известные украинские деятели проведут публичные чтения любимых книг, а авторы представят новинки.

Конечно, на "Книжной стране" будет действовать и благотворительный стенд, где можно будет передать книги в Международный центр поддержки женщин и детей "Місто добра" и Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Всего посетителей будет ждать более 100 различных событий.

В целом организаторы преследуют цель "разработать программу так, чтобы она была интересна не только ярым читателям, но и людям, которые только знакомятся с миром литературы - и чтобы что-то интересное для себя нашли как взрослые, так и дети".

Среди уже заявленных участников и гостей фестиваля:

фронтмен группы "Фіолет", писатель Сергей "Колос" Мартынюк

"Золотая писательница Украины" Дара Корний

победитель конкурса "Книга года ВВС" Сашко Дерманский

певица Анна Завальская

телеведущий и шоумен Андрей Шабанов

переводчица Ольга Корнюшина

психотерапевт Антон Семенов

детская семейная психолог Светлана Ройз

психолог, автор книги "Как выбрать профессию будущего" Тамара Сухенко

Важно отметить, что вход на фестиваль будет свободен для всех.

Скриншот (book.vdng.ua)