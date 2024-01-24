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В Киеве зародился новый книжный фестиваль: когда и где он состоится

Киев, Среда 24 января 2024 11:44
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В Киеве зародился новый книжный фестиваль: когда и где он состоится В Киеве состоится фестиваль "Книжная страна" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине зарождается новый книжный фестиваль. Он называется "Книжная страна" и пройдет в Киеве в апреле.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу ВДНГ рассказывает, когда именно состоится мероприятие и в чем его "фишка".

Что известно о "Книжной стране"

Фестиваль, который пройдет на столичной локации ВДНГ с 25 по 28 апреля, объединит крупнейшие украинские издательства, профильные компании, авторов и литературных критиков, блогеров.

Гости фестиваля смогут посетить большую книжную ярмарку, пообщаться с писателями, принять участие в мастер-классах, послушать дискуссии экспертов и лидеров мнений, увидеть любимых звезд, интересно и полезно провести время в образовательной и игровой зонах.

По словам организаторов, в рамках "Книжной страны" в первом павильоне и на главной площади ВДНГ состоится книжная ярмарка, где будет представлена литература около 100 украинских издательств, среди которых: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Видавництво Старого Лева", "КСД", "Наш Формат", "Віват", "Ранок", "Лабораторія" и другие.

В Киеве зародился новый книжный фестиваль: когда и где он состоится

Афиша фестиваля "Книжная страна" (instagram.com/bookvdng)

Что еще будет на фестивале?

Известно также, что на фестивале будет действовать образовательное пространство - отдельная площадка с образовательной литературой, канцтоварами, материалами для творчества и аксессуарами для книголюбов.

А еще будет сцена с презентациями и встречами с гостями, где известные украинские деятели проведут публичные чтения любимых книг, а авторы представят новинки.

Конечно, на "Книжной стране" будет действовать и благотворительный стенд, где можно будет передать книги в Международный центр поддержки женщин и детей "Місто добра" и Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Всего посетителей будет ждать более 100 различных событий.

В целом организаторы преследуют цель "разработать программу так, чтобы она была интересна не только ярым читателям, но и людям, которые только знакомятся с миром литературы - и чтобы что-то интересное для себя нашли как взрослые, так и дети".

Среди уже заявленных участников и гостей фестиваля:

  • фронтмен группы "Фіолет", писатель Сергей "Колос" Мартынюк
  • "Золотая писательница Украины" Дара Корний
  • победитель конкурса "Книга года ВВС" Сашко Дерманский
  • певица Анна Завальская
  • телеведущий и шоумен Андрей Шабанов
  • переводчица Ольга Корнюшина
  • психотерапевт Антон Семенов
  • детская семейная психолог Светлана Ройз
  • психолог, автор книги "Как выбрать профессию будущего" Тамара Сухенко

Важно отметить, что вход на фестиваль будет свободен для всех.

В Киеве зародился новый книжный фестиваль: когда и где он состоится

Скриншот (book.vdng.ua)

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