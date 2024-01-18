5 нових романів про кохання, які занурять вас у романтичну атмосферу

Кохання має безліч відтінків, але без нього ми не уявляємо ні повноцінного життя, ні хорошої книги.

РБК-Україна (проект Styler) разом із національною книжковою платформою Yakaboo пропонує вам 5 нових романів про кохання, яким би ви його не уявляли.

Захопливий, динамічний дебютний роман британської дослідниці античної історії для тих, хто полюбляє переповідання давніх міфів та кохання між сильними, драматичними персонажами. Хто не чув про прекрасну Єлену, через яку греки перепливли море й десять років намагалися здобути Трою?

Про епічне протистояння та підступну красу писали трагедії, вірші, знімали голлівудські фільми. Але ніхто ніколи не оповідав цю історію голосом самої Єлени. Жорстокість чоловіків та безправність жінок, навіть коли вони царівни, породжує гнів, який вибухає, змітаючи все на своєму шляху. Читати, щоб у класичних сюжетах знаходити нові сенси й точки зору.

Обкладинка книги "Доньки Спарти"

Книжка, про яку всі зараз говорять - теж варіація на тему давнього міфу. Цього разу це міф про царя Мідаса. Того самого, який необережно побажав здатності перетворювати все, до чого доторкнеться, на золото. І боги почули його. Оповідає життя у розкоші, інтригах, жорстокості та війнах, красуня Аурін, бранка Мідаса. Вона нестямно кохає царя, котрий тримає її у справжній золотій клітці, але має такі амбіції, що її вихід у реальний світ може зашкодити і оточуючим, і їй самій.

Читайте найбільш обговорюваний роман 18+ про історію жінки, яка зіткнулася з ворогами і власними демонами для того, щоб зрештою віднайти себе.

Обкладинка книги "Блиск. Книга 1"

Знову кохання на тлі Історії. Шляхетне, розпусне та красиве дев’ятнадцяте століття: гарно виглядає у серіалі на Netflix та захоплює у книжці. Це - друга частина серії романів про Бріджертонів.

Отже, найпоказовіший холостяк сезону 1814 року обрав собі майбутню дружину! І єдина перешкода на його шляху - старша сестра обраниці. Кейт Шеффілд - найгірша проноза в історії лондонських бальних зал! Удень ця натхненна інтриганка зводить Ентоні з розуму своїм затятим бажанням не допустити заручин, а вночі, варто йому заплющити очі, переслідує в еротичних снах… Вона його терпіти не може, але що трапиться, коли його губи торкнуться її вуст?

Обкладинка книги "Бріджертони. Книга 2. Віконт який мене кохав"

Фентезі 18+ про темні світи, у яких наділені владою чоловіки можуть собі дозволити мати рабинь.

Перл - молода приваблива дівчина, яку викрадають торговці людьми. Її хазяїн, справжній психопат, але у нього багато ворогів. Коли вони вриваються до його маєтку, то забирають найдорожче - нову забавку, юну Перл. Вона сподівається, що нарешті буде на свободі. Але краса та норов бранки справляють на пана Кроу неабияке враження. Він хоче, щоб вона залишилася з ним, тож він пропонує угоду: кожного разу, задовольнивши бажання свого господаря, вона отримуватиме ґудзик. Коли Перл назбирає повний глечик - 365 ґудзиків, - вона вільна. А поки їх у неї лише сім…

Обкладинка книги "Ґудзики та мереживо. Книга 1"

Почуття, непорозуміння і гумор - так у коханні теж буває.

Марні Макґров і Патрик Ділейні - ті самі протилежності, що притягуються. Марні - експресивна, Патрик - заглиблений у себе. Вона радіє змінам - він віддає перевагу стабільності. Вона бачить шлюб і батьківство в їхньому майбутньому, а йому закриває обрій тінь трагедії, що сталася з ним давно. І ось восьмирічний сюрприз із минулого Патрика з’являється на порозі, вдирається в їхні життя - і це перевертає все. Хоча це не зовсім ті зміни, які вона передбачала, Марні вмить сприймає їх як появу сім’ї. Але Патрик, боячись нового болю, тікає в себе.

Чи вистоїть їхня маленька родина? І чи взагалі справжнє кохання можливе без дещиці хаосу?

Обкладинка книги "Щаслива катастрофа"