У Києві запустять 5 нових автобусних маршрутів. Ось куди вони їздитимуть

Нові автобусні маршрути планують запустити у столиці уже найближчим часом. Зараз вони функціонують у режимі обстеження потоку пасажирів.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко у відповіді на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.
Рух автобусів планують організувати за наступними маршрутами:
"З метою залучення громадськості до співпраці у сфері транспортної галузі проводяться регулярні засідання робочої групи "Київська майстерня міста", під час яких представники громадськості можуть надавати свої пропозиції щодо розгляду відповідних питань у сфері оптимізації дорожнього руху та вдосконалення об’єктів вулично-дорожньої мережі Києва", - зазначив Кличко.
Також у міськраді повідомили, що 9 по 17 серпня будуть змінені маршрути тролейбусів №№ 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Це пов’язано з дорожніми роботами на Севастопольській площі.
Рух тролейбусів у напрямку Солом’янської площі та Повітрофлотського шляхопроводу буде організовано:
Раніше ми розповідали про те, як економити на громадському транспорті.
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