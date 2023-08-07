Скоро у київському метро можуть з'явитись "особливі" вагони для обраних: що відомо

Представники київської спільноти велосипедистів створили петицію на сайті міськради столиці, аби запровадити у метрополітені окремий вагон для них.

Про це пишуть на сайті електронних петицій міськради Києва.

Що відомо про "особливі" вагони

У велоспільноті наголошують, що створення спеціальних вагонів у метро є вкрай важливим, особливо з урахуванням особливостей ландшафту Києва.

"Наше місто розділене на два береги Дніпра, через відсутність велодоріжок на мостах дуже проблематично їздити з одного берега на інший. Також на правому березі дуже багато схилів, через це іноді було б комфортніше використовувати метро", - пишуть активісти у пояснювальній записці.

Також вони наголошують, що після підвищення ціни на пальне, все більше людей почали користуватись велосипедами, самокатами, моноколесами та іншими видами транспорту.

Додамо, що за 5 днів петиція набрала уже понад 950 голосів із 6 тис. необхідних. Втім зазначимо, що збір триватиме ще 55 днів.

Питання про створення спеціального вагона для велосипедистів розглянуть, якщо петиція набере необхідну кількість голосів. Велосипедисти сподіваються, що такі нововведення допоможуть зробити Київ більш екологічним та полегшать пересування по місту для багатьох городян.

Петицію розглянуть, якщо вона набере 6 тис. голосів (скриншот)

Кількість велосипедистів за останні роки збільшилась

Експерти зазначають, що у столиці кількість велосипедистів значно зросла з початком епідемії коронавірусу. Друга хвиля збільшення кількості була влітку торік, коли був відчутний дефіцит пального.

Також додамо, що попри те, що частина районів столиці облаштована велодоріжками, часто велосипедистам доводиться їздити по дорозі або по ж по пішохідній частині.

Нагадаємо також, що нещодавно у Києві запровадили 8 світлофорів, спільних для автомобілістів і велосипедистів.