В Киеве запустят 5 новых автобусных маршрутов. Вот куда они будут ездить

Новые автобусные маршруты планируют запустить в столице уже в ближайшее время. Сейчас они функционируют в режиме обследования потока пассажиров.
Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в ответе на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.
Движение автобусов планируют организовать по следующим маршрутам:
"С целью привлечения общественности к сотрудничеству в сфере транспортной отрасли проводятся регулярные заседания рабочей группы "Киевская мастерская города", в ходе которых представители общественности могут давать свои предложения по рассмотрению соответствующих вопросов в сфере оптимизации дорожного движения и усовершенствования объектов улично-дорожной сети Киева", - отметил Кличко.
Также в горсовете сообщили, что 9 по 17 августа будут изменены маршруты троллейбусов № 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Это связано с дорожными работами Севастопольской площади.
Движение троллейбусов в направлении Соломенской площади и Воздухофлотского путепровода будет организовано:
Раньше мы рассказывали о том, как экономить на общественном транспорте.
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