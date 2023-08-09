RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве запустят 5 новых автобусных маршрутов. Вот куда они будут ездить

Что известно о новых маршрутах (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Новые автобусные маршруты планируют запустить в столице уже в ближайшее время. Сейчас они функционируют в режиме обследования потока пассажиров.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в ответе на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.

По каким маршрутам будут курсировать автобусы

Движение автобусов планируют организовать по следующим маршрутам:

  • автобус № 25. "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне"
  • автобус № 44. "Улица Милославская - жилой массив "Березняки"
  • автобус № 38. "Станция метрополитена "Демеевская" - ул. Метрологическая"
  • автобус №74 . "Станция метрополитена "Славутич" - база отдыха "Лыбидь"
  • автобус №109. "Станция метрополитена "Харьковская" - станция метрополитена "Театральная"

"С целью привлечения общественности к сотрудничеству в сфере транспортной отрасли проводятся регулярные заседания рабочей группы "Киевская мастерская города", в ходе которых представители общественности могут давать свои предложения по рассмотрению соответствующих вопросов в сфере оптимизации дорожного движения и усовершенствования объектов улично-дорожной сети Киева", - отметил Кличко.

Временно изменят маршруты 5 троллейбусов

Также в горсовете сообщили, что 9 по 17 августа будут изменены маршруты троллейбусов № 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Это связано с дорожными работами Севастопольской площади.

Движение троллейбусов в направлении Соломенской площади и Воздухофлотского путепровода будет организовано:

  • маршруты № 8, 9-К, 35 - от ул. Смелянской и ул. Кадетский Гай до Севастопольской площади по собственным маршрутам, далее - Чоколовский б-р - ул. Лондонская - ул. Ереванская - ул. Генерала Геннадия Воробьева - просп. Провитрофлотский, далее по собственным маршрутам
  • маршруты № 40, 40-К - от ул. Кадетский Гай до Севастопольской площади по собственным маршрутам, далее - Чоколовский б-р - ул. Лондонская - ул. Ереванская - ул. Генерала Геннадия Воробьева - просп. Провитрофлотский - Соломенская площадь, далее по собственным маршрутам

Раньше мы рассказывали о том, как экономить на общественном транспорте.

Читайте также, что в киевском метро скоро могут появиться "особенные" вагоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевавтобуси