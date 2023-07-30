6 правил, які допоможуть вам економити на поїздках у громадському транспорті

Щоденне пересування громадським транспортом може суттєве відбиватись на вашому гаманці. І хоч економія 1,5 грн на кожній поїздці спершу здається несуттєвою, але у кінці місяця загальна сума стане відчутною.

Про те, як можна економити на поїздках, розповідаємо у матеріалі нижче.

Купуйте поїздки гуртом

Переважно у більшості міст можна придбати одразу багато поїздок на громадському транспорті і це буде дешевше, ніж кожного разу платити окремо. Наприклад, якщо у Києві ви купуєте 50 поїздок на метро, то вартість кожної становитиме 6,5 грн, а не 8. А це вже суттєва економія.

Придбайте проїзні на різні види транспорту

Якщо ви щоденно добираєтесь на роботу кількома видами транспорту, то доцільно купити комплексний проїзний. Одна карта діятиме на оплату в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені. Найвигідніше купувати одразу 50 поїздок, тоді вартість однієї також становитиме 6,5 грн, а не 8.

Якщо ж ви щодня багато їздите громадським транспортом, то доцільно купити варіант проїзного з необмеженою кількістю поїздок.

Грамотно складайте маршрут

Коли відправляєтесь у незнайомий район, то спершу прогляньте усі варіанти маршруту. Google карти зазвичай пропонують кілька й одразу вказують орієнтовну вартість. Вибирайте той маршрут, де менше пересадок.

Відстежуйте соціальні програми у вашому місті

Варто дізнаватись, чи запроваджують у вашому місті якісь акції або тимчасові пільги на проїзд. Подібну програму нещодавно проводив ПриватБанк - повертав 50% вартості проїзду при оплаті картою.

Користуйтесь пільгами

Перевірте чи ви не потрапляєте у категорію людей, які мають пільги на користування громадським транспортом.

Це право надається:

ветеранам війни

учасникам бойових дій

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

пенсіонерам за віком

ветеранам органів внутрішніх справ і податкової міліції

ветеранам Державної пожежної охорони

дітям, які позбавлені батьківського піклування, сиротам і дітям з багатодітних сімей

Студентські пільги

Студентські квитки дають можливість зекономити 50% вартості проїзду в поїздах. При цьому знижка діє навіть влітку. Також варто врахувати, що квиток на Інтерсіті+ вигідніше купувати завчасно - чим раніше ви його придбаєте, тим дешевше він вам обійдеться.

При пересуванні між населеними пунктами пам'ятайте, що міжміські електрички завжди коштують дешевше, ніж маршрутки.