6 правил, які допоможуть вам економити на поїздках у громадському транспорті
Щоденне пересування громадським транспортом може суттєве відбиватись на вашому гаманці. І хоч економія 1,5 грн на кожній поїздці спершу здається несуттєвою, але у кінці місяця загальна сума стане відчутною.
Про те, як можна економити на поїздках, розповідаємо у матеріалі нижче.
Купуйте поїздки гуртом
Переважно у більшості міст можна придбати одразу багато поїздок на громадському транспорті і це буде дешевше, ніж кожного разу платити окремо. Наприклад, якщо у Києві ви купуєте 50 поїздок на метро, то вартість кожної становитиме 6,5 грн, а не 8. А це вже суттєва економія.
Придбайте проїзні на різні види транспорту
Якщо ви щоденно добираєтесь на роботу кількома видами транспорту, то доцільно купити комплексний проїзний. Одна карта діятиме на оплату в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені. Найвигідніше купувати одразу 50 поїздок, тоді вартість однієї також становитиме 6,5 грн, а не 8.
Якщо ж ви щодня багато їздите громадським транспортом, то доцільно купити варіант проїзного з необмеженою кількістю поїздок.
Грамотно складайте маршрут
Коли відправляєтесь у незнайомий район, то спершу прогляньте усі варіанти маршруту. Google карти зазвичай пропонують кілька й одразу вказують орієнтовну вартість. Вибирайте той маршрут, де менше пересадок.
Відстежуйте соціальні програми у вашому місті
Варто дізнаватись, чи запроваджують у вашому місті якісь акції або тимчасові пільги на проїзд. Подібну програму нещодавно проводив ПриватБанк - повертав 50% вартості проїзду при оплаті картою.
Користуйтесь пільгами
Перевірте чи ви не потрапляєте у категорію людей, які мають пільги на користування громадським транспортом.
Це право надається:
- ветеранам війни
- учасникам бойових дій
- постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
- пенсіонерам за віком
- ветеранам органів внутрішніх справ і податкової міліції
- ветеранам Державної пожежної охорони
- дітям, які позбавлені батьківського піклування, сиротам і дітям з багатодітних сімей
Студентські пільги
Студентські квитки дають можливість зекономити 50% вартості проїзду в поїздах. При цьому знижка діє навіть влітку. Також варто врахувати, що квиток на Інтерсіті+ вигідніше купувати завчасно - чим раніше ви його придбаєте, тим дешевше він вам обійдеться.
При пересуванні між населеними пунктами пам'ятайте, що міжміські електрички завжди коштують дешевше, ніж маршрутки.
Раніше ми розповідали про те, які фінансові лайфхаки допоможуть вам економити.
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