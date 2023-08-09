В Киеве запустят 5 новых автобусных маршрутов. Вот куда они будут ездить

Новые автобусные маршруты планируют запустить в столице уже в ближайшее время. Сейчас они функционируют в режиме обследования потока пассажиров.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в ответе на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.

По каким маршрутам будут курсировать автобусы

Движение автобусов планируют организовать по следующим маршрутам:

автобус № 25. "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне"

автобус № 44. "Улица Милославская - жилой массив "Березняки"

автобус № 38. "Станция метрополитена "Демеевская" - ул. Метрологическая"

автобус №74 . "Станция метрополитена "Славутич" - база отдыха "Лыбидь"

. "Станция метрополитена "Славутич" - база отдыха "Лыбидь" автобус №109. "Станция метрополитена "Харьковская" - станция метрополитена "Театральная"

"С целью привлечения общественности к сотрудничеству в сфере транспортной отрасли проводятся регулярные заседания рабочей группы "Киевская мастерская города", в ходе которых представители общественности могут давать свои предложения по рассмотрению соответствующих вопросов в сфере оптимизации дорожного движения и усовершенствования объектов улично-дорожной сети Киева", - отметил Кличко.

Временно изменят маршруты 5 троллейбусов

Также в горсовете сообщили, что 9 по 17 августа будут изменены маршруты троллейбусов № 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Это связано с дорожными работами Севастопольской площади.

Движение троллейбусов в направлении Соломенской площади и Воздухофлотского путепровода будет организовано: