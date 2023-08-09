В Киеве запустят 5 новых автобусных маршрутов. Вот куда они будут ездить
Новые автобусные маршруты планируют запустить в столице уже в ближайшее время. Сейчас они функционируют в режиме обследования потока пассажиров.
Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в ответе на петицию с призывом уволить Руслана Кандибора с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, которую он не поддержал.
По каким маршрутам будут курсировать автобусы
Движение автобусов планируют организовать по следующим маршрутам:
- автобус № 25. "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне"
- автобус № 44. "Улица Милославская - жилой массив "Березняки"
- автобус № 38. "Станция метрополитена "Демеевская" - ул. Метрологическая"
- автобус №74 . "Станция метрополитена "Славутич" - база отдыха "Лыбидь"
- автобус №109. "Станция метрополитена "Харьковская" - станция метрополитена "Театральная"
"С целью привлечения общественности к сотрудничеству в сфере транспортной отрасли проводятся регулярные заседания рабочей группы "Киевская мастерская города", в ходе которых представители общественности могут давать свои предложения по рассмотрению соответствующих вопросов в сфере оптимизации дорожного движения и усовершенствования объектов улично-дорожной сети Киева", - отметил Кличко.
Временно изменят маршруты 5 троллейбусов
Также в горсовете сообщили, что 9 по 17 августа будут изменены маршруты троллейбусов № 8, 9-К, 35, 40, 40-К. Это связано с дорожными работами Севастопольской площади.
Движение троллейбусов в направлении Соломенской площади и Воздухофлотского путепровода будет организовано:
- маршруты № 8, 9-К, 35 - от ул. Смелянской и ул. Кадетский Гай до Севастопольской площади по собственным маршрутам, далее - Чоколовский б-р - ул. Лондонская - ул. Ереванская - ул. Генерала Геннадия Воробьева - просп. Провитрофлотский, далее по собственным маршрутам
- маршруты № 40, 40-К - от ул. Кадетский Гай до Севастопольской площади по собственным маршрутам, далее - Чоколовский б-р - ул. Лондонская - ул. Ереванская - ул. Генерала Геннадия Воробьева - просп. Провитрофлотский - Соломенская площадь, далее по собственным маршрутам
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