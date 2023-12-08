UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві закривають 6 станцій метро. Як добиратися з Теремків до Либідської: альтернативні варіанти

Фото: В Києві закривають 5 станцій метро (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві з 9 грудня на півроку закривають 6 станцій метро - від Деміївської до Теремків. Причиною називають термінове проведення ремонту на перегінному тунелі. Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" повіністю зупинять до завершення робіт.

Які альтернативні методи дістатися з "Теремків" до "Либідської" читайте ниже в матеріалі.

Що треба знати

По-перше, треба сказати, що у КМДА завірили, що для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Як дістатися альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків"

Маршрутка і тролейбус

Так, найшвидше буде доїхати з "Теремків" до "Либідської" на маршрутці. Вам підійде №801,825, 416, 739,791, 812, 718, 729. Вартість проїзду залежить від перевізника.

Також можна скористатися тролейбусом №43. Вартість проїзду стандартна - 8 гривень.

Таксі

Також можна скористатися таксі, машина доставить вас до місця через 13 хвилин. Середня вартість проїзду 170 гривень.

Велосипед або електросамокат

Звісно, що таким транспортом ви не зможете скористатися взимку на засніженій дорозі, але весною це може бути непоганим вибором, якщо ви їдете без речей та дітей. Не забувайте, що від "Теремків" до "Либідської" вам доведеться проїхати 8,1 кілометр.

Піша прогулянка

Якщо ви справжній екстремал та любите взимку ходити на довгі дистанції - то цей варіант для вас. Так, дорога від метро "Теремки" до "Либідської" займе у вас 1годину 50 хвилин. Пройти доведеться 8,1 кілометр.

Як ми раніше писали, у Харкові запрацює метросадок.

Читайте також, як у метро Києва запрошують на роботу машиніста, та скільки йому платять.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро