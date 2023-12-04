У Харкові запрацює метросадок: коли та на яких станціях
У Харкові з січня почне функціонувати метросадок. Групи для дітей старшого дошкільного віку відкриються на п'яти станціях метрополітену міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
"Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 4 грудня, підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП "Харківський метрополітен", - йдеться в повідомленні.
Зокрема зазначається, що навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.
"Дитячий садок працюватиме на ст. м. "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод", - повідомляють у Харківській міськраді.
Освітній процес у Харківському метро
Нагадаємо, напочатку вересня у харківській підземці облаштували 60 класів для місцевих школярів, де можна розмістити понад 1000 дітей.
У кабінетах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря та освітлення. Повноцінно до навчання діти приступили 4 вересня.
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