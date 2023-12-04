ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові запрацює метросадок: коли та на яких станціях

Харків, Понеділок 04 грудня 2023 14:39
UA EN RU
У Харкові запрацює метросадок: коли та на яких станціях Фото: у харківсьому метро відкриється метросадок (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Харкові з січня почне функціонувати метросадок. Групи для дітей старшого дошкільного віку відкриються на п'яти станціях метрополітену міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

"Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 4 грудня, підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП "Харківський метрополітен", - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.

"Дитячий садок працюватиме на ст. м. "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод", - повідомляють у Харківській міськраді.

Освітній процес у Харківському метро

Нагадаємо, напочатку вересня у харківській підземці облаштували 60 класів для місцевих школярів, де можна розмістити понад 1000 дітей.

У кабінетах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря та освітлення. Повноцінно до навчання діти приступили 4 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро харков
NEWS
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
Працювали в 9 областях: сили ППО за ніч збили майже два десятки "Шахедів" та ракету
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС