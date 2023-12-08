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В Киеве закрывают 6 станций метро. Как добираться от Теремков до Лыбидской: альтернативные варианты

Фото: В Киеве закрывают 5 станций метро (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 9 декабря на полгода закрывают 6 станций метро – от Демеевской до Теремков. Причиной называют срочное проведение ремонта на перегонном тоннеле. Движение поездов на отрезке между "Лыбидской" и "Демеевской" полностью остановят до завершения работ.

Какие альтернативные методы добраться из "Теремков" до "Лыбидской" читайте ниже в материале.

Что нужно знать

Во-первых, следует сказать, что в КГГА заверили, что для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбидская".

Как добраться альтернативными способами до "Лыбидской" из "Теремков"

Маршрутка и троллейбус

Так, быстрее всего будет доехать от "Теремков" до "Лыбидской" на маршрутке. Вам подойдет №801, 825, 416, 739,791, 812, 718, 729. Стоимость проезда зависит от перевозчика.

Также можно воспользоваться троллейбусом №43. Стоимость проезда стандартная - 8 гривен.

Такси

Также можно воспользоваться такси, машина доставит вас к месту через 13 минут. Средняя стоимость проезда - 170 гривен.

Велосипед или электросамокат

Конечно, таким транспортом вы не сможете воспользоваться зимой на заснеженной дороге, но весной это может быть неплохим выбором, если вы едете без вещей и детей. Не забывайте, что от Теремков до Лыбидской вам придется проехать 8,1 километр.

Пешая прогулка

Если вы настоящий экстремал и любите зимой ходить на длинные дистанции – то этот вариант для вас. Да, дорога от метро "Теремки" до "Лыбидской" займет у вас 1час 50 минут. Пройти придется 8,1 км.

Как мы раньше писали, в Харькове заработает метросад.

Читайте также, как в метро Киева приглашают на работу машиниста и сколько ему платят.

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