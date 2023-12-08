В Києві закривають 6 станцій метро. Як добиратися з Теремків до Либідської: альтернативні варіанти

В Києві з 9 грудня на півроку закривають 6 станцій метро - від Деміївської до Теремків. Причиною називають термінове проведення ремонту на перегінному тунелі. Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" повіністю зупинять до завершення робіт.

Які альтернативні методи дістатися з "Теремків" до "Либідської" читайте ниже в матеріалі.

Що треба знати

По-перше, треба сказати, що у КМДА завірили, що для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Як дістатися альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків"

Маршрутка і тролейбус

Так, найшвидше буде доїхати з "Теремків" до "Либідської" на маршрутці. Вам підійде №801,825, 416, 739,791, 812, 718, 729. Вартість проїзду залежить від перевізника.

Також можна скористатися тролейбусом №43. Вартість проїзду стандартна - 8 гривень.

Таксі

Також можна скористатися таксі, машина доставить вас до місця через 13 хвилин. Середня вартість проїзду 170 гривень.

Велосипед або електросамокат

Звісно, що таким транспортом ви не зможете скористатися взимку на засніженій дорозі, але весною це може бути непоганим вибором, якщо ви їдете без речей та дітей. Не забувайте, що від "Теремків" до "Либідської" вам доведеться проїхати 8,1 кілометр.

Піша прогулянка

Якщо ви справжній екстремал та любите взимку ходити на довгі дистанції - то цей варіант для вас. Так, дорога від метро "Теремки" до "Либідської" займе у вас 1годину 50 хвилин. Пройти доведеться 8,1 кілометр.