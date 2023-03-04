В Києві зафіксували грім з блискавкою під час заметілі (відео)

В Telegram-каналах почали з'являтися відео з проханням до мешканців - Києва не лякатися, адже це грім, а не вибухи російських ракет.

Дійсно, в деяких районах столиці очевидці були не на жарт налякані, але більше здивовані побачити блискавку, а згодом і почути грім під час того, як сніг і сильний вітер утворили заметіль на вулиці.

Таке явище вкрай рідкісне, адже на календарі лише початок весни, а на градуснику близько нуля.

З різних районів Києва почали з'являтися відео сьогоднішнього апокаліпсису

Така зараз ситуація з температурою в Києві, і прогноз на наступні кілька днів не надто тішить.

Скриншот: Gismeteo