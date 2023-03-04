UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві зафіксували грім з блискавкою під час заметілі (відео)

У Києві грім і блискавка (ілюстративний колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві ввечері 4 березня сильно погіршилася погода. Пориви вітру перетворилися на снігову заметіль, на фоні якої можна було побачити блискавку і почути грім.

Дивіться відео незвичайного погодного явища - у матеріалі Styler нижче.

В Telegram-каналах почали з'являтися відео з проханням до мешканців - Києва не лякатися, адже це грім, а не вибухи російських ракет.

Дійсно, в деяких районах столиці очевидці були не на жарт налякані, але більше здивовані побачити блискавку, а згодом і почути грім під час того, як сніг і сильний вітер утворили заметіль на вулиці.

Таке явище вкрай рідкісне, адже на календарі лише початок весни, а на градуснику близько нуля.

З різних районів Києва почали з'являтися відео сьогоднішнього апокаліпсису

Така зараз ситуація з температурою в Києві, і прогноз на наступні кілька днів не надто тішить.

Скриншот: Gismeteo

Нагадаємо, що у Києві на суботу 4 березня оголосили штормове попередження.

Раніше ми писали, як себе поводити під час сильного вітру, щоб уберегтися від небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ