ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як поводитися в таку погоду

Новость на русском →
Київ, Субота 04 березня 2023 11:59
У Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як поводитися в таку погоду Фото: у Києві сьогодні сильні пориви вітру (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 4 березня, в Києві протягом дня будуть сильні пориви вітру. Мешканцям столиці дали поради, як поводитись в таку погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомлялось, у суботу, 4 березня, в Україні опади не прогнозуються, лише на півночі можливий невеликий дощ з мокрим снігом. При цьому синоптики попереджають про пориви вітру.

Нагадаємо, цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших у Києві з 1881 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода Погода в Києві
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним