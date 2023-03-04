У Києві сьогодні сильні пориви вітру. Як поводитися в таку погоду
Фото: у Києві сьогодні сильні пориви вітру (GettyImages)
У суботу, 4 березня, в Києві протягом дня будуть сильні пориви вітру. Мешканцям столиці дали поради, як поводитись в таку погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Протягом дня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності", - йдеться в повідомленні.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Як повідомлялось, у суботу, 4 березня, в Україні опади не прогнозуються, лише на півночі можливий невеликий дощ з мокрим снігом. При цьому синоптики попереджають про пориви вітру.
Нагадаємо, цьогорічна зима увійшла до десятки найтепліших у Києві з 1881 року.
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