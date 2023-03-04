У Києві сьогодні оголосили штормове попередження

У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, українські синоптики розповіли, чи загрожує Києву підтоплення.

До слова, погода в Україні змінюватиметься в бік потепління. З середини березня стане відчутно, що настає весна.

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