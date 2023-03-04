У Києві сьогодні оголосили штормове попередження
Фото: У Києві оголосили штормове попередження (Getty Images)
У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, українські синоптики розповіли, чи загрожує Києву підтоплення.
До слова, погода в Україні змінюватиметься в бік потепління. З середини березня стане відчутно, що настає весна.
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