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У Києві сьогодні оголосили штормове попередження

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Київ , Субота 04 березня 2023 06:16
У Києві сьогодні оголосили штормове попередження Фото: У Києві оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, українські синоптики розповіли, чи загрожує Києву підтоплення.

До слова, погода в Україні змінюватиметься в бік потепління. З середини березня стане відчутно, що настає весна.

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