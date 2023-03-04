RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве творится настоящий апокалипсис с громом и молнией во время метели (видео)

В Киеве гром и молния (иллюстративный коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве вечером 4 марта сильно ухудшилась погода. Порывы ветра превратились в снежную метель, на фоне которой можно было увидеть молнию и услышать гром.

Смотрите видео необычного погодного явления - в материале Styler ниже.

В Telegram-каналах начали появляться видео с просьбой к жителям Киева - не пугаться, ведь это гром, а не взрывы российских ракет.

Действительно, в некоторых районах столицы очевидцы были не на шутку напуганы, но больше удивлены увидеть молнию, а впоследствии и услышать гром во время того, как снег и сильный ветер образовали метель на улице.

Такое явление крайне редко, ведь на календаре только начало весны, а на градуснике около нуля.

Из разных районов Киева начали появляться видео сегодняшнего апокалипсиса

Такова сейчас ситуация с температурой в Киеве, и прогноз на следующие несколько дней не слишком радует.

Скриншот: Gismeteo

Напомним, что в Киеве на субботу 4 марта объявили штормовое предупреждение.

Раньше мы писали, как себя вести во время сильного ветра, чтобы уберечься от опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев