В Киеве творится настоящий апокалипсис с громом и молнией во время метели (видео)

В Telegram-каналах начали появляться видео с просьбой к жителям Киева - не пугаться, ведь это гром, а не взрывы российских ракет.

Действительно, в некоторых районах столицы очевидцы были не на шутку напуганы, но больше удивлены увидеть молнию, а впоследствии и услышать гром во время того, как снег и сильный ветер образовали метель на улице.

Такое явление крайне редко, ведь на календаре только начало весны, а на градуснике около нуля.

Из разных районов Киева начали появляться видео сегодняшнего апокалипсиса

Такова сейчас ситуация с температурой в Киеве, и прогноз на следующие несколько дней не слишком радует.

Скриншот: Gismeteo