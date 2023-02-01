UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві з'явиться новий пішохідний міст. Ось яким він буде

Як виглядатиме новий міст (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Києві продовжать будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський. Спорудження розпочалося ще у 2020 році і відбувається за кошти меценатів із Парижу.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Яким буде пішохідний міст

"Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Зараз уже встановили три опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За виділені кошти планують завершити встановлення четвертої опори мосту. А також закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.

Ось так виглядатиме новий міст (фото: КМДА)

Міст матиме чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об’єкта буде 4 м, довжина - 164 м. Новий міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки Оболонь.

"Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори й фауни", - повідомляють у КМДА.

Ось так виглядатиме новий міст (фото: КМДА)

Згідно з проєктом, міст матиме залізні хвилі, які підсвічуватимуться. Первинну вартість будівництва ще у 2020 році називали близько 100 мільйонів гривень. Скільки воно коштуватиме зараз, поки невідомо.

Ось так виглядатиме новий міст (фото: КМДА)

Проєктував міст архітектор Андрій Миргородський, який також відповідав за проєкт вело-пішохідного мосту над Володимирською гіркою, більш відомого як "скляний міст Кличка".

На початку реалізації проєкту мер столиці ділився відео, яким має бути новий міст на Оболоні.

Раніше ми ділились першими фото проєкту нового ТЦ, який збудують на Хрещатику.

Нещодавно ми розповідали про те, як виглядатиме Київ, коли "сталінки" і "хрущовки" замінять на висотки.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївОболонь