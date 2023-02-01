В Киеве появится новый пешеходный мост. Вот каким он будет

Каким будет пешеходный мост

"Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на возведение именно этого объекта", - говорится в сообщении.

Сейчас уже установили три опоры моста и приступили к установке четвертой, закупили материалы. За выделенные средства планируется завершить установку четвертой опоры моста. А также закупят и установят вспомогательные и частично пролетные конструкции, приобретут металлоконструкции.

Вот так будет смотреться новый мост (фото: КГГА)

Мост будет иметь четыре опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 м, длина - 164 м. Новый мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив Оболонь.

"Оболонский остров обустроим как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", - сообщают в КГГА.

Вот так будет смотреться новый мост (фото: КГГА)

Согласно проекту, у моста будут железные волны, которые будут подсвечиваться. Первоначальную стоимость строительства еще в 2020 году называли около 100 миллионов гривен. Сколько оно будет стоить сейчас, пока неизвестно.

Вот так будет смотреться новый мост (фото: КГГА)

Проектировал мост архитектор Андрей Миргородский, также отвечавший за проект вело-пешеходного моста над Владимирской горкой, более известного как "стеклянный мост Кличка".

В начале реализации проекта мер столицы делился видео, которым должен быть новый мост на Оболони.