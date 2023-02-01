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В Киеве появится новый пешеходный мост. Вот каким он будет

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Киев, Среда 01 февраля 2023 20:03
В Киеве появится новый пешеходный мост. Вот каким он будет Как будет выглядеть новый мост (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Киеве продолжат строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. Строительство началось еще в 2020 году и происходит за средства меценатов из Парижа.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Каким будет пешеходный мост

"Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на возведение именно этого объекта", - говорится в сообщении.

Сейчас уже установили три опоры моста и приступили к установке четвертой, закупили материалы. За выделенные средства планируется завершить установку четвертой опоры моста. А также закупят и установят вспомогательные и частично пролетные конструкции, приобретут металлоконструкции.

В Киеве появится новый пешеходный мост. Вот каким он будетВот так будет смотреться новый мост (фото: КГГА)

Мост будет иметь четыре опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 м, длина - 164 м. Новый мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив Оболонь.

"Оболонский остров обустроим как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", - сообщают в КГГА.

В Киеве появится новый пешеходный мост. Вот каким он будет

Вот так будет смотреться новый мост (фото: КГГА)

Согласно проекту, у моста будут железные волны, которые будут подсвечиваться. Первоначальную стоимость строительства еще в 2020 году называли около 100 миллионов гривен. Сколько оно будет стоить сейчас, пока неизвестно.

В Киеве появится новый пешеходный мост. Вот каким он будетВот так будет смотреться новый мост (фото: КГГА)

Проектировал мост архитектор Андрей Миргородский, также отвечавший за проект вело-пешеходного моста над Владимирской горкой, более известного как "стеклянный мост Кличка".

В начале реализации проекта мер столицы делился видео, которым должен быть новый мост на Оболони.

Раньше мы делились первыми фото проекта нового ТЦ, который построят на Крещатике.

Недавно мы рассказывали о том, как будет выглядеть Киев, когда "сталинки" и "хрущевки" заменят высотками.

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КГГА Киев Оболонь