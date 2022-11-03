У Києві врятували котиків на даху супермаркету, попри "небажання співробітників магазину"

Інцидент стався у Голосіївському районі на Теремках, де котики залізли на карниз "Ашана" за адресою вул. Вільямса, 6/1, а назад злізти не могли.

Тоді мешканці столиці повідомили про тварин у біді волонтерам, і рятувальники команди разом із сходами прибули на місце, щоб дістати котів.

"Але адміністрація категорично забороняє проведення робіт із порятунку тварин. Звернення на гарячу лінію теж не дало результату", - розповіли зоозахисники.

Відео: київські волонтери врятували котиків, які опинилися на даху "Ашана"

Так, після такого повороту кияни теж почали звертатися до адміністрації супермаркету, писали у соцмережі.

Один із підписників Kyiv Animal Rescue Group із ніком Євген Коновалець відгукнувся і теж приїхав до супермаркету. Чоловік "дав можливість провести рятувальну операцію, фізично підтримавши команду, незважаючи на небажання співробітників магазину", розповіли волонтери.

Як вдалося врятувати котів, які "застрягли" на даху "Ашана" (фото: скрін коментарів facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)