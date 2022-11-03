В Киеве спасли котиков на крыше супермаркета, несмотря на "нежелание сотрудников магазина"

Инцидент произошел в Голосеевском районе на Теремках, где котики забрались на карниз "Ашана" по адресу ул. Вильямса, 6/1, а назад слезть никак не могли.

Тогда жители столицы сообщили о животных в беде волонтерам, и спасатели команды вместе с лестницей прибыли на место, чтобы достать котов.

"Но администрация категорически запрещает проведение работ по спасению животных. Обращение на горячую линию тоже не дало результата", - рассказали зоозащитники.

Видео: киевские волонтеры спасли котиков, которые очутились на крыше "Ашана"

Так, после такого поворота киевляне тоже стали обращаться к администрации супермаркета, писали в соцсети.

Один из подписчиков Kyiv Animal Rescue Group с ником Евгений Коновалец откликнулся и тоже приехал к супермаркету. Мужчина "дал возможность провести спасательную операцию, физически поддержав команду, несмотря на "нежелание сотрудников магазина", рассказали волонтеры.

Как удалось спасти котов, "застрявших" на крыше "Ашана" (фото: скрин комментариев facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)