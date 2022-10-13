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У Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів: адреси закладів

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 11:25
У Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів: адреси закладів Загалом у Києві відкрито 19 "маків" (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Юлія Гаюк

Тепер ще більше киян можуть скуштувати улюблені бургери, адже 13 жовтня МакДональдс відкрив ще п'ять закладів мережі.

За якими адресами працюють та як зробити замовлення в "маку" - читайте детальніше в матеріалі Styler.

Адреси відкритих МакДональдсів

Відвідати ресторани МакДональдс або принаймні зробити замовлення онлайн сьогодні у Києві можна за наступними адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • вул. Гришка, 7
  • вул. Вишгородська, 33-а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Палладіна, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонський, 26-а
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • просп. Бажана, 8
  • вул. Хоткевича Гната, 1-в

Сьогодні, 13 жовтня, додатково запрацювали ще п'ять "маків" за адресами:

  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бреста, 5
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

У Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів: адреси закладівУ Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів: адреси закладів

Нові адреси відкритих МакДональдсів (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Наразі в Києві працюють 19 закладів культового швидкого харчування.

Як працює МакДональдс у Києві

Як і раніше, "маки" працюють здебільшого на доставку через сервіс Glovo.

Проте 10 закладів відкрили для відвідувачів зали, а також опцію замовлення через МакДрайв.

Усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги зачиняються та просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.

У разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть.

Слідкувати за ситуацією потрібно через новини державних служб у вашому районі столиці.

У Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів: адреси закладів

Раніше ми вже розповідали, в яких МакДональдс у Києві можна поїсти всередині.

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