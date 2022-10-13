У Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів: адреси закладів
Тепер ще більше киян можуть скуштувати улюблені бургери, адже 13 жовтня МакДональдс відкрив ще п'ять закладів мережі.
За якими адресами працюють та як зробити замовлення в "маку" - читайте детальніше в матеріалі Styler.
Адреси відкритих МакДональдсів
Відвідати ресторани МакДональдс або принаймні зробити замовлення онлайн сьогодні у Києві можна за наступними адресами:
- просп. Гагаріна, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- вул. Гришка, 7
- вул. Вишгородська, 33-а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Палладіна, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонський, 26-а
- вул. Є. Сверстюка, 1
- просп. Перемоги, 138
- просп. Бажана, 8
- вул. Хоткевича Гната, 1-в
Сьогодні, 13 жовтня, додатково запрацювали ще п'ять "маків" за адресами:
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бреста, 5
- вул. Архітектора Вербицького, 1
Нові адреси відкритих МакДональдсів (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Наразі в Києві працюють 19 закладів культового швидкого харчування.
Як працює МакДональдс у Києві
Як і раніше, "маки" працюють здебільшого на доставку через сервіс Glovo.
Проте 10 закладів відкрили для відвідувачів зали, а також опцію замовлення через МакДрайв.
Усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги зачиняються та просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.
У разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть.
Слідкувати за ситуацією потрібно через новини державних служб у вашому районі столиці.
Раніше ми вже розповідали, в яких МакДональдс у Києві можна поїсти всередині.
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