У Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів: адреси закладів

Тепер ще більше киян можуть скуштувати улюблені бургери, адже 13 жовтня МакДональдс відкрив ще п'ять закладів мережі.

За якими адресами працюють та як зробити замовлення в "маку" - читайте детальніше в матеріалі Styler.

Адреси відкритих МакДональдсів

Відвідати ресторани МакДональдс або принаймні зробити замовлення онлайн сьогодні у Києві можна за наступними адресами:

просп. Гагаріна, 2-а

просп. Бажана, 3-б

вул. Гришка, 7

вул. Вишгородська, 33-а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Палладіна, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонський, 26-а

вул. Є. Сверстюка, 1

просп. Перемоги, 138

просп. Бажана, 8

вул. Хоткевича Гната, 1-в

Сьогодні, 13 жовтня, додатково запрацювали ще п'ять "маків" за адресами:

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бреста, 5

вул. Архітектора Вербицького, 1

Нові адреси відкритих МакДональдсів (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Наразі в Києві працюють 19 закладів культового швидкого харчування.

Як працює МакДональдс у Києві

Як і раніше, "маки" працюють здебільшого на доставку через сервіс Glovo.

Проте 10 закладів відкрили для відвідувачів зали, а також опцію замовлення через МакДрайв.

Усі ресторани працюють з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги зачиняються та просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.

У разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть.

Слідкувати за ситуацією потрібно через новини державних служб у вашому районі столиці.