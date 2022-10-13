В Киеве открыли еще пять МакДональдсов: адреса заведений

Теперь еще больше киевлян могут отведать любимые бургеры, ведь 13 октября МакДональдс открыл еще пять заведений сети.

По каким адресам работают и как сделать заказ в "маке" - читайте подробнее в материале Styler.

Адреса открытых МакДональдсов

Посетить рестораны МакДональдс или по крайней мере сделать заказ онлайн сегодня в Киеве можно по следующим адресам:

просп. Гагарина, 2-а

просп. Бажана, 3-б

ул. Гришко, 7

ул. Вышгородская, 33-а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Полладина, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонский, 26-а

ул. Е. Сверстюка, 1

просп. Победы, 138

просп. Бажана, 8

ул. Хоткевича Игната, 1-в

Сегодня, 13 октября, дополнительно заработали еще пять "маков" по адресам:

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Оноре де Бальзака, 2-я

ул. Миколайчука,16

пл. Героев Бреста, 5

ул. Архитектора Вербицкого, 1

Новые адреса открытых МакДональдсов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

В настоящее время в Киеве работают 19 заведений культового быстрого питания.

Как работает МакДональдс в Киеве

По-прежнему "маки" работают в основном на доставку через сервис Glovo.

Однако 10 заведений открыли для посетителей залы, а также опцию заказа через МакДрайв.

Все рестораны работают с 09:00 до 21:00, а во время воздушной тревоги закрываются и просят посетителей пройти к ближайшим укрытиям.

В случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать.

Следить за ситуацией нужно из-за новостей государственных служб в вашем районе столицы.