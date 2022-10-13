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В Киеве открыли еще пять МакДональдсов: адреса заведений

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Киев, Четверг 13 октября 2022 11:25
В Киеве открыли еще пять МакДональдсов: адреса заведений Всего в Киеве открыто 19 "маков" (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Юлия Гаюк

Теперь еще больше киевлян могут отведать любимые бургеры, ведь 13 октября МакДональдс открыл еще пять заведений сети.

По каким адресам работают и как сделать заказ в "маке" - читайте подробнее в материале Styler.

Адреса открытых МакДональдсов

Посетить рестораны МакДональдс или по крайней мере сделать заказ онлайн сегодня в Киеве можно по следующим адресам:

  • просп. Гагарина, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • ул. Гришко, 7
  • ул. Вышгородская, 33-а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Полладина, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонский, 26-а
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • просп. Победы, 138
  • просп. Бажана, 8
  • ул. Хоткевича Игната, 1-в

Сегодня, 13 октября, дополнительно заработали еще пять "маков" по адресам:

  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Оноре де Бальзака, 2-я
  • ул. Миколайчука,16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1

В Киеве открыли еще пять МакДональдсов: адреса заведенийВ Киеве открыли еще пять МакДональдсов: адреса заведений

Новые адреса открытых МакДональдсов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

В настоящее время в Киеве работают 19 заведений культового быстрого питания.

Как работает МакДональдс в Киеве

По-прежнему "маки" работают в основном на доставку через сервис Glovo.

Однако 10 заведений открыли для посетителей залы, а также опцию заказа через МакДрайв.

Все рестораны работают с 09:00 до 21:00, а во время воздушной тревоги закрываются и просят посетителей пройти к ближайшим укрытиям.

В случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать.

Следить за ситуацией нужно из-за новостей государственных служб в вашем районе столицы.

В Киеве открыли еще пять МакДональдсов: адреса заведений

Раньше мы уже рассказывали, в каких МакДональдсах в Киеве можно поесть внутри.

Читайте также, почему любимый фастфуд так долго возвращался в Украину.

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