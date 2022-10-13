В Киеве открыли еще пять МакДональдсов: адреса заведений
Теперь еще больше киевлян могут отведать любимые бургеры, ведь 13 октября МакДональдс открыл еще пять заведений сети.
По каким адресам работают и как сделать заказ в "маке" - читайте подробнее в материале Styler.
Адреса открытых МакДональдсов
Посетить рестораны МакДональдс или по крайней мере сделать заказ онлайн сегодня в Киеве можно по следующим адресам:
- просп. Гагарина, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- ул. Гришко, 7
- ул. Вышгородская, 33-а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Полладина, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонский, 26-а
- ул. Е. Сверстюка, 1
- просп. Победы, 138
- просп. Бажана, 8
- ул. Хоткевича Игната, 1-в
Сегодня, 13 октября, дополнительно заработали еще пять "маков" по адресам:
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Оноре де Бальзака, 2-я
- ул. Миколайчука,16
- пл. Героев Бреста, 5
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
Новые адреса открытых МакДональдсов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
В настоящее время в Киеве работают 19 заведений культового быстрого питания.
Как работает МакДональдс в Киеве
По-прежнему "маки" работают в основном на доставку через сервис Glovo.
Однако 10 заведений открыли для посетителей залы, а также опцию заказа через МакДрайв.
Все рестораны работают с 09:00 до 21:00, а во время воздушной тревоги закрываются и просят посетителей пройти к ближайшим укрытиям.
В случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать.
Следить за ситуацией нужно из-за новостей государственных служб в вашем районе столицы.
Раньше мы уже рассказывали, в каких МакДональдсах в Киеве можно поесть внутри.
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