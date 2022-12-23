У Києві відкрився новий двоповерховий McDonald's: фото ресторану та адреса

У Києві відкрився новий McDonald's з двома поверхами та сучасною зоною для дітей.

Де з'явився новий "мак"

"Як кажуть, у темні часи добре видно світлих людей! Ми захоплюємося вами та хочемо дарувати вам ще більше щасливих моментів, тож запрошуємо в новий МакДональдз. Збудований з любов'ю до кожної дрібнички, ресторан точно закохає в себе", - йдеться в повідомленні.

Новий ресторан працює поблизу Оболонської набережної та парку "Наталка", а саме за адресою проспект Володимира Івасюка, 12-С.

Відомо, що цей "мак" став одним із флагманських двоповерхових ресторанів. У залі є 254 місця. Ще 98 розташовані на терасі. Всередині є 12 терміналів самообслуговування, щоб відвідувачі не чекали на замовлення надто довго.

Заклад приймає гостей з 07:00 до 21:00.

Новий McDonald's на Оболоні всередині (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Де ще в Києві працюють McDonald's

Окрім нового ресторану, ви також можете з'їсти улюблений БігМак за адресами:

просп. Гагаріна, 2-а

просп. Бажана, 3-б

вул. Гришка, 7

вул. Вишгородська, 33-а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Палладіна, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонський, 26-а

вул. Є. Сверстюка, 1

просп. Перемоги, 138

просп. Бажана, 8

вул. Хоткевича Гната, 1-в

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бресту, 5

вул. Архітектора Вербицького, 1

площа Севастопольська, 1

станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А

Усі ресторани працюють із 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, а відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.