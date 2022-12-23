У Києві відкрився новий двоповерховий McDonald's: фото ресторану та адреса
У Києві відкрився новий McDonald's з двома поверхами та сучасною зоною для дітей.
Таку неочікувану новину повідомляють на сторінці української мережі закладів у Facebook.
Де з'явився новий "мак"
"Як кажуть, у темні часи добре видно світлих людей! Ми захоплюємося вами та хочемо дарувати вам ще більше щасливих моментів, тож запрошуємо в новий МакДональдз. Збудований з любов'ю до кожної дрібнички, ресторан точно закохає в себе", - йдеться в повідомленні.
Новий ресторан працює поблизу Оболонської набережної та парку "Наталка", а саме за адресою проспект Володимира Івасюка, 12-С.
Відомо, що цей "мак" став одним із флагманських двоповерхових ресторанів. У залі є 254 місця. Ще 98 розташовані на терасі. Всередині є 12 терміналів самообслуговування, щоб відвідувачі не чекали на замовлення надто довго.
Заклад приймає гостей з 07:00 до 21:00.
Новий McDonald's на Оболоні всередині (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Де ще в Києві працюють McDonald's
Окрім нового ресторану, ви також можете з'їсти улюблений БігМак за адресами:
- просп. Гагаріна, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- вул. Гришка, 7
- вул. Вишгородська, 33-а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Палладіна, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонський, 26-а
- вул. Є. Сверстюка, 1
- просп. Перемоги, 138
- просп. Бажана, 8
- вул. Хоткевича Гната, 1-в
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бресту, 5
- вул. Архітектора Вербицького, 1
- площа Севастопольська, 1
- станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А
Усі ресторани працюють із 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, а відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.
Раніше ми розповідали, які ресторани мережі працюють під час відключень світла.
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