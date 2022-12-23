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У Києві відкрився новий двоповерховий McDonald's: фото ресторану та адреса

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 11:14
У Києві відкрився новий двоповерховий McDonald's: фото ресторану та адреса Новий McDonald's у Києві (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві відкрився новий McDonald's з двома поверхами та сучасною зоною для дітей.

Таку неочікувану новину повідомляють на сторінці української мережі закладів у Facebook.

Де з'явився новий "мак"

"Як кажуть, у темні часи добре видно світлих людей! Ми захоплюємося вами та хочемо дарувати вам ще більше щасливих моментів, тож запрошуємо в новий МакДональдз. Збудований з любов'ю до кожної дрібнички, ресторан точно закохає в себе", - йдеться в повідомленні.

Новий ресторан працює поблизу Оболонської набережної та парку "Наталка", а саме за адресою проспект Володимира Івасюка, 12-С.

Відомо, що цей "мак" став одним із флагманських двоповерхових ресторанів. У залі є 254 місця. Ще 98 розташовані на терасі. Всередині є 12 терміналів самообслуговування, щоб відвідувачі не чекали на замовлення надто довго.

Заклад приймає гостей з 07:00 до 21:00.

У Києві відкрився новий двоповерховий McDonald's: фото ресторану та адресаУ Києві відкрився новий двоповерховий McDonald's: фото ресторану та адреса

Новий McDonald's на Оболоні всередині (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Де ще в Києві працюють McDonald's

Окрім нового ресторану, ви також можете з'їсти улюблений БігМак за адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • вул. Гришка, 7
  • вул. Вишгородська, 33-а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Палладіна, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонський, 26-а
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • просп. Бажана, 8
  • вул. Хоткевича Гната, 1-в
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бресту, 5
  • вул. Архітектора Вербицького, 1
  • площа Севастопольська, 1
  • станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А

Усі ресторани працюють із 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, а відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.

Раніше ми розповідали, які ресторани мережі працюють під час відключень світла.

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Київ МакДональдз McDonald's Оболонский район