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В Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's: фото ресторана и адрес

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 11:14
В Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's: фото ресторана и адрес Новый McDonald's в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве открылся новый McDonald's с двумя этажами и современной зоной для детей.

Такую неожиданную новость сообщают на странице украинской сети заведений в Facebook.

Где появился новый "мак"

"Как говорят, в темные времена хорошо видны светлые люди! Мы восхищаемся вами и хотим дарить вам еще больше счастливых моментов, поэтому приглашаем в новый МакДональдз. Построенный с любовью к каждой безделушке, ресторан точно влюбит в себя", - говорится в сообщении.

Новый ресторан работает вблизи Оболонской набережной и парка "Наталка", а именно по адресу проспект Владимира Ивасюка, 12-С.

Известно, что этот "мак" стал одним из флагманских двухэтажных ресторанов. В зале есть 254 места. Еще 98 расположены на террасе. Внутри есть 12 терминалов самообслуживания, чтобы посетители не ждали заказа слишком долго.

Заведение принимает гостей с 07:00 до 21:00.

В Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's: фото ресторана и адресВ Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's: фото ресторана и адрес

Новый McDonald's на Оболони внутри (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Где еще в Киеве работают McDonald's

Кроме нового ресторана, вы также можете съесть любимый БигМак по адресам:

  • просп. Гагарина, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • ул. Гришко, 7
  • ул. Вышгородская, 33-а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Палладина, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонский, 26-а
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • просп. Победы, 138
  • просп. Бажана, 8
  • ул. Хоткевича Игната, 1-в
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Оноре де Бальзака, 2-я
  • ул. Миколайчука,16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1
  • площадь Севастопольская, 1
  • станция метро Крещатик, ул. Крещатик, 19-А

Все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, а посетителей просят пройти до ближайших укрытий.

Раньше мы рассказывали, какие рестораны сети работают при отключении света.

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Киев МакДональдз McDonald's Оболонский район