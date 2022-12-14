У Києві відкриваються ще два McDonald's: де вони знаходяться

У Києві відновлюють свою роботу ще два заклади популярної мережі McDonald's.
Про радісну новину для українців повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook.
Отже, два нових кафе відновлять свою роботу за адресами:
"Коли за вікном -5, ми говоримо +2. Два наші заклади у Києві відновили роботу!" - сказано у повідомленні компанії.
м. Київ, площа Севастопольська, 1
м. Київ, станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А
Зазначимо, що всі ресторани працюють із 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани закриваються та відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.
До речі, раніше ми розповідали, чому українці так чекали на відкриття МакДональдс.
А ще ми писали про те, як працюватимуть ресторани МакДональдс під час відключення світла.