У Києві відкриваються ще два McDonald's: де вони знаходяться

Де відкриються "маки"

Отже, два нових кафе відновлять свою роботу за адресами:

Пл. Деміївська, 1/3 (Центральний автовокзал)

Вул. В. Гетьмана, 1-А (ст. метро "Шулявська")

"Коли за вікном -5, ми говоримо +2. Два наші заклади у Києві відновили роботу!" - сказано у повідомленні компанії.

Які ще МакДональдси у Києві працюють:

просп. Гагаріна, 2-а

просп. Бажана, 3-б

вул. Гришка, 7

вул. Вишгородська, 33-а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Палладіна, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонський, 26-а

вул. Є. Сверстюка, 1

просп. Перемоги, 138

просп. Бажана, 8

вул. Хоткевича Гната, 1-в

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бресту, 5

вул. Архітектора Вербицького, 1

м. Київ, площа Севастопольська, 1

м. Київ, станція метро Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А

Зазначимо, що всі ресторани працюють із 09:00 до 21:00. Під час повітряної тривоги ресторани закриваються та відвідувачів просять пройти до найближчих укриттів.