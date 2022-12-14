В Киеве открываются еще два McDonald's: где они находятся

В Киеве возобновляют свою работу еще два заведения популярной сети McDonald's.
О радостной новости для украинцев сообщили на официальной странице компании в Facebook.
Итак, два новых кафе возобновят свою работу по адресам:
"Когда за окном -5, мы говорим +2. Два наших заведения в Киеве возобновили работу!" - сказано в сообщении компании.
Отметим, что все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.
Кстати, ранее мы рассказывали, почему украинцы так ждали открытия МакДональдс.
А еще мы писали о том, как будут работать рестораны МакДональдс при отключениях света.