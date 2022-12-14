В Киеве открываются еще два McDonald's: где они находятся

Где откроются "маки"

Итак, два новых кафе возобновят свою работу по адресам:

Пл. Демеевская, 1/3 (Центральный автовокзал)

Ул. В. Гетьмана, 1-А (ст. метро "Шулявская")

"Когда за окном -5, мы говорим +2. Два наших заведения в Киеве возобновили работу!" - сказано в сообщении компании.

Какие еще МакДональдсы в Киеве работают:

просп. Гагарина, 2-а

просп. Бажана, 3-б

ул. Гришко, 7

ул. Вышгородская, 33-а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Палладина, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонский, 26-а

ул. Е. Сверстюка, 1

просп. Победы, 138

просп. Бажана, 8

ул. Хоткевича Игната, 1-в

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Оноре де Бальзака, 2-я

ул. Миколайчука,16

пл. Героев Бреста, 5

ул. Архитектора Вербицкого, 1

площадь Севастопольская, 1

станция метро Крещатик, улица Крещатик, 19-А

Отметим, что все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.