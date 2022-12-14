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В Киеве открываются еще два McDonald's: где они находятся

Новина українською →
Киев, Среда 14 декабря 2022 10:06
В Киеве открываются еще два McDonald's: где они находятся Фото: В Киеве возобновят работу еще два McDonald's (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве возобновляют свою работу еще два заведения популярной сети McDonald's.

О радостной новости для украинцев сообщили на официальной странице компании в Facebook.

Где откроются "маки"

Итак, два новых кафе возобновят свою работу по адресам:

  • Пл. Демеевская, 1/3 (Центральный автовокзал)
  • Ул. В. Гетьмана, 1-А (ст. метро "Шулявская")

"Когда за окном -5, мы говорим +2. Два наших заведения в Киеве возобновили работу!" - сказано в сообщении компании.

Какие еще МакДональдсы в Киеве работают:

  • просп. Гагарина, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • ул. Гришко, 7
  • ул. Вышгородская, 33-а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Палладина, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонский, 26-а
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • просп. Победы, 138
  • просп. Бажана, 8
  • ул. Хоткевича Игната, 1-в
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Оноре де Бальзака, 2-я
  • ул. Миколайчука,16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1
  • площадь Севастопольская, 1
  • станция метро Крещатик, улица Крещатик, 19-А

Отметим, что все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему украинцы так ждали открытия МакДональдс.

А еще мы писали о том, как будут работать рестораны МакДональдс при отключениях света.

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