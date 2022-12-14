В Киеве открываются еще два McDonald's: где они находятся
Фото: В Киеве возобновят работу еще два McDonald's (Getty Images)
В Киеве возобновляют свою работу еще два заведения популярной сети McDonald's.
О радостной новости для украинцев сообщили на официальной странице компании в Facebook.
Где откроются "маки"
Итак, два новых кафе возобновят свою работу по адресам:
- Пл. Демеевская, 1/3 (Центральный автовокзал)
- Ул. В. Гетьмана, 1-А (ст. метро "Шулявская")
"Когда за окном -5, мы говорим +2. Два наших заведения в Киеве возобновили работу!" - сказано в сообщении компании.
Какие еще МакДональдсы в Киеве работают:
- просп. Гагарина, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- ул. Гришко, 7
- ул. Вышгородская, 33-а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Палладина, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонский, 26-а
- ул. Е. Сверстюка, 1
- просп. Победы, 138
- просп. Бажана, 8
- ул. Хоткевича Игната, 1-в
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Оноре де Бальзака, 2-я
- ул. Миколайчука,16
- пл. Героев Бреста, 5
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
- площадь Севастопольская, 1
- станция метро Крещатик, улица Крещатик, 19-А
Отметим, что все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются и посетителей просят пройти к ближайшим укрытиям.
Кстати, ранее мы рассказывали, почему украинцы так ждали открытия МакДональдс.
А еще мы писали о том, как будут работать рестораны МакДональдс при отключениях света.