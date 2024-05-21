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В Україні впадуть ціни на популярний овоч: прогноз аналітиків

Вівторок 21 травня 2024 10:12
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В Україні впадуть ціни на популярний овоч: прогноз аналітиків Фото: В Україні впадуть ціни на цибулю (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні знизиться ціна на ріпчасту цибулю. Річ у тому, що минулого тижня в Україну розпочали надходити оптові партії цибулі нового врожаю з Узбекистану та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект styler) з посиланням на East Fruit.

Чому впадуть ціни на цибулю

Згідно з даними аналітиків, збільшення постачання цибулі з Узбекистану та Азербайджану на українському ринку призвело до зниження цін на високоякісну цибулю.

"За даними учасників ринку, українські виробники, які змогли зберегти запаси цибулі врожаю 2023 року, спочатку намагалися підвищувати ціни. З огляду на дефіцит цибулі, це вдалося їм. Але наближаючись до кінця тижня, ситуація змінилася, і ціни на високоякісну цибулю помітно знизилися", - зауважують аналітики.

Зокрема, на найбільшому регіональному торговому майданчику EF Trade Platform ціни на цибулю знизилися до 20-28 гривень за кілограм порівняно з 25-30 гривень за кілограм тиждень тому.

"З огляду на надлишок цибулі на ринку Узбекистану та інших країн Центральної Азії, постачання продукції на український ринок з цих країн буде вигідним, навіть якщо ціни на українському ринку продовжать знижуватися. Отже, найімовірніше, ми спостережемо саме цю тенденцію на українському ринку в найближчі тижні", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, що підвищення цін на цибулю в Україні через зменшення запасів минулого врожаю відбувалося швидкими темпами. Минулого тижня фермери в середньому підвищили ціни на цибулю на 17%.

Нагадаємо, що в Україні знизилися ціни на популярний овоч.

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