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У Києві пояснили, коли відновлять видачу продуктових наборів

Фото: видача гумдопомоги у Києві (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Володимир Костирін

Влада Києва пояснила причину призупинення видачі продуктових наборів для пенсіонерів та людей з інвалідністю, та анонсувала швидке відновлення такої соціальної допомоги.

Про це 26 жовтня йдеться у заяві прес-служби КМДА.

Зазначається, що російські ракетні удари та атаки дронами по українській столиці, і зокрема по об'єктах інфраструктури, призвели до збою в роботі обладнання соцслужб.

"Перевантаження працюючого обладнання призвело до збою в роботі апаратури, яка забезпечує функціонування баз соціальних служб столиці", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, працівники виявилися обмеженими у доступі до інформації, необхідної для реєстрації та видачі пенсіонерам продуктових наборів.

При цьому чиновники зауважують, що спеціалісти профільних структурних підрозділів займаються поновленням доступу до баз даних.

Це дозволить вже з наступного понеділка, 31 жовтня, відновити роботу пунктів реєстрації та видачі таких продуктових наборів.

Варто нагадати, що у столиці спростили порядок видачі безплатних продуктових наборів від Гуманітарного штабу для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Так, від 7 жовтня для їх отримання мешканцям столиці та переселенцям вже не потрібно збирати додаткові довідки.

Раніше ми публікували список адрес, де у Києві розташовані такі пункти видачі.

Додамо, перед цим у міністерстві з реінтеграції окупованих територій розповіли, хто зможе отримувати по 900 гривень щомісяця.

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