У Києві пояснили, коли відновлять видачу продуктових наборів

Зазначається, що російські ракетні удари та атаки дронами по українській столиці, і зокрема по об'єктах інфраструктури, призвели до збою в роботі обладнання соцслужб.

"Перевантаження працюючого обладнання призвело до збою в роботі апаратури, яка забезпечує функціонування баз соціальних служб столиці", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, працівники виявилися обмеженими у доступі до інформації, необхідної для реєстрації та видачі пенсіонерам продуктових наборів.

При цьому чиновники зауважують, що спеціалісти профільних структурних підрозділів займаються поновленням доступу до баз даних.

Це дозволить вже з наступного понеділка, 31 жовтня, відновити роботу пунктів реєстрації та видачі таких продуктових наборів.

Варто нагадати, що у столиці спростили порядок видачі безплатних продуктових наборів від Гуманітарного штабу для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Так, від 7 жовтня для їх отримання мешканцям столиці та переселенцям вже не потрібно збирати додаткові довідки.