ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві спростили порядок видачі безплатних продуктових наборів: список адрес

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 07 жовтня 2022 19:59
У Києві спростили порядок видачі безплатних продуктових наборів: список адрес Фото: безплатні набори продуктів від гуманітарного штабу Києва (kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві спростили порядок надання безплатних продуктових наборів від Гуманітарного штабу для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Для отримання таких продуктів мешканцям столиці та переселенцям уже не потрібно збирати додаткові довідки.

Про це 7 жовтня передали у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, продуктові набори від гуманітарного штабу столиці тепер можна отримати за спрощеною процедурою.

Хто отримує продуктові набори:

  • пенсіонери за віком,
  • особи які є пенсіонерами та досягли 65 річного віку,
  • особи з інвалідністю,
  • особи, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування.

"Розуміючи, що це одна з найвразливіших верств населення, ми прийняли управлінське рішення на рівні міста про максимальне спрощення процедури отримання допомоги", - розповів чиновник.

Що для цього потрібно

Тепер людям похилого віку не потрібно збирати додаткові довідки і достатньо пред'явити:

  • паспорт,
  • пенсійне посвідчення,
  • ідентифікаційний код.

"Наразі продуктових наборів достатньо на всіх пунктах видачі столиці", - додав заступник голови КМДА.

Де подати заявку на отримання безплатних продуктів

Для отримання продуктового набору потрібно оформити заявку:

  • у районних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП),
  • чи в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).

Адреси пунктів видачі:

Нині у всіх столичних районах працює 30 пунктів видачі, де продуктові набори, крім киян, можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Ось список адрес:

Голосіївський район

  • вул. Ломоносова, 5, І корпус
  • вул. Васильківська, 27, І корпус
  • вул. Льва Толстого, 25/2
  • вул. Маричанська, 5
  • вул. Ломоносова, 19/11

Дарницький район

  • Харківське шосе, 176-Г
  • вул. Архітектора Вербицького, 9-І

Деснянський район

  • вул. Закревського, 87-Д
  • вул. Беретті, 18
  • вул. Сержа Лифаря, 8

Дніпровський район

  • вул. Остафія Дашкевича, 7-А

Оболонський район

  • просп. Оболонський, 16-А
  • вул. Озерна, 18-А

Подільський район

  • вул. Ярославська, 31-Б
  • вул. Копилівська, 17/19
  • вул. Братська, 15/9
  • вул. І. Виговського, 10-В
  • вул. Галицька, 13
  • вул. Мостицька, 14
  • вул. Гамаліївська, 32

Святошинський район

  • вул. Гната Юри, 14-Б
  • вул. Жмеринська, 22-А
  • вул. Чорнобильська, 9
  • просп. Леся Курбаса, 18-Г

Солом'янський район

  • вул. Преображенська, 20/6

Шевченківський район

  • вул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерський район

  • вул. Дружби Народів, 21
  • вул. Дружби Народів, 32-АПечерський район
  • вул. Рогнідинська, 4-Б

вул. Цитадельна, 4/7

Нагадаємо, раніше в міністерстві з реінтеграції окупованих територій розповіли, хто зможе отримувати по 900 гривень щомісяця.

А також перед цим ми писали, хто може отримати виплати по 2200 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ продукти