У Києві спростили порядок видачі безплатних продуктових наборів: список адрес
У Києві спростили порядок надання безплатних продуктових наборів від Гуманітарного штабу для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Для отримання таких продуктів мешканцям столиці та переселенцям уже не потрібно збирати додаткові довідки.
Про це 7 жовтня передали у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, продуктові набори від гуманітарного штабу столиці тепер можна отримати за спрощеною процедурою.
Хто отримує продуктові набори:
- пенсіонери за віком,
- особи які є пенсіонерами та досягли 65 річного віку,
- особи з інвалідністю,
- особи, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування.
"Розуміючи, що це одна з найвразливіших верств населення, ми прийняли управлінське рішення на рівні міста про максимальне спрощення процедури отримання допомоги", - розповів чиновник.
Що для цього потрібно
Тепер людям похилого віку не потрібно збирати додаткові довідки і достатньо пред'явити:
- паспорт,
- пенсійне посвідчення,
- ідентифікаційний код.
"Наразі продуктових наборів достатньо на всіх пунктах видачі столиці", - додав заступник голови КМДА.
Де подати заявку на отримання безплатних продуктів
Для отримання продуктового набору потрібно оформити заявку:
- у районних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП),
- чи в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).
Адреси пунктів видачі:
Нині у всіх столичних районах працює 30 пунктів видачі, де продуктові набори, крім киян, можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Ось список адрес:
Голосіївський район
- вул. Ломоносова, 5, І корпус
- вул. Васильківська, 27, І корпус
- вул. Льва Толстого, 25/2
- вул. Маричанська, 5
- вул. Ломоносова, 19/11
Дарницький район
- Харківське шосе, 176-Г
- вул. Архітектора Вербицького, 9-І
Деснянський район
- вул. Закревського, 87-Д
- вул. Беретті, 18
- вул. Сержа Лифаря, 8
Дніпровський район
- вул. Остафія Дашкевича, 7-А
Оболонський район
- просп. Оболонський, 16-А
- вул. Озерна, 18-А
Подільський район
- вул. Ярославська, 31-Б
- вул. Копилівська, 17/19
- вул. Братська, 15/9
- вул. І. Виговського, 10-В
- вул. Галицька, 13
- вул. Мостицька, 14
- вул. Гамаліївська, 32
Святошинський район
- вул. Гната Юри, 14-Б
- вул. Жмеринська, 22-А
- вул. Чорнобильська, 9
- просп. Леся Курбаса, 18-Г
Солом'янський район
- вул. Преображенська, 20/6
Шевченківський район
- вул. Богдана Гаврилишина, 11-А
Печерський район
- вул. Дружби Народів, 21
- вул. Дружби Народів, 32-АПечерський район
- вул. Рогнідинська, 4-Б
вул. Цитадельна, 4/7
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