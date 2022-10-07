У Києві спростили порядок видачі безплатних продуктових наборів: список адрес

У Києві спростили порядок надання безплатних продуктових наборів від Гуманітарного штабу для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Для отримання таких продуктів мешканцям столиці та переселенцям уже не потрібно збирати додаткові довідки.

Про це 7 жовтня передали у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, продуктові набори від гуманітарного штабу столиці тепер можна отримати за спрощеною процедурою.

Хто отримує продуктові набори:

пенсіонери за віком,

особи які є пенсіонерами та досягли 65 річного віку,

особи з інвалідністю,

особи, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування.

"Розуміючи, що це одна з найвразливіших верств населення, ми прийняли управлінське рішення на рівні міста про максимальне спрощення процедури отримання допомоги", - розповів чиновник.

Що для цього потрібно

Тепер людям похилого віку не потрібно збирати додаткові довідки і достатньо пред'явити:

паспорт,

пенсійне посвідчення,

ідентифікаційний код.

"Наразі продуктових наборів достатньо на всіх пунктах видачі столиці", - додав заступник голови КМДА.

Де подати заявку на отримання безплатних продуктів

Для отримання продуктового набору потрібно оформити заявку:

у районних центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП),

чи в управлінні соціального захисту населення (УСЗН).

Адреси пунктів видачі:

Нині у всіх столичних районах працює 30 пунктів видачі, де продуктові набори, крім киян, можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Ось список адрес:

Голосіївський район

вул. Ломоносова, 5, І корпус

вул. Васильківська, 27, І корпус

вул. Льва Толстого, 25/2

вул. Маричанська, 5

вул. Ломоносова, 19/11

Дарницький район

Харківське шосе, 176-Г

вул. Архітектора Вербицького, 9-І

Деснянський район

вул. Закревського, 87-Д

вул. Беретті, 18

вул. Сержа Лифаря, 8

Дніпровський район

вул. Остафія Дашкевича, 7-А

Оболонський район

просп. Оболонський, 16-А

вул. Озерна, 18-А

Подільський район

вул. Ярославська, 31-Б

вул. Копилівська, 17/19

вул. Братська, 15/9

вул. І. Виговського, 10-В

вул. Галицька, 13

вул. Мостицька, 14

вул. Гамаліївська, 32

Святошинський район

вул. Гната Юри, 14-Б

вул. Жмеринська, 22-А

вул. Чорнобильська, 9

просп. Леся Курбаса, 18-Г

Солом'янський район

вул. Преображенська, 20/6

Шевченківський район

вул. Богдана Гаврилишина, 11-А

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