В Киеве объяснили, когда возобновят выдачу продуктовых наборов

Власти Киева объяснили причину приостановки выдачи продуктовых наборов для пенсионеров и людей с инвалидностью, и анонсировали скорое возобновление такой социальной помощи.
Об этом 26 октября говорится в заявлении пресс-службы КГГА.
Отмечается, что российские ракетные удары и атаки дронами по украинской столице, и в частности по объектам инфраструктуры, привели к сбою в работе оборудования соцслужб.
"Перегрузка работающего оборудования привела к сбою в работе аппаратуры, обеспечивающей функционирование баз социальных служб столицы", - говорится в сообщении.
Таким образом, работники оказались ограничены в доступе к информации, необходимой для регистрации и выдачи пенсионерам продуктовых наборов.
При этом чиновники подчеркивают, что специалисты профильных структурных подразделений занимаются обновлением доступа к базам данных.
Это позволит уже со следующего понедельника, 31 октября, возобновить работу пунктов регистрации и выдачи таких продуктовых наборов.
Стоит напомнить, что в столице упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов от Гуманитарного штаба для пенсионеров и людей с инвалидностью. Так, с 7 октября для их получения жителям столицы и переселенцам уже не нужно собирать дополнительные справки.
Ранее мы публиковали список адресов, где в Киеве расположены такие пункты выдачи.
Добавим, перед этим в министерстве по реинтеграции оккупированных территорий рассказали, кто сможет получать по 900 гривен ежемесячно.