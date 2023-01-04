У Києві в під’їзд будинку заповзала змія: відео неочікуваної знахідки

У Києві в Деснянському районі в під’їзді багатоповерхового будинку помітили живу змію. Вона рухалась по сходах вгору.

Як змія там опинилась

На відео можна побачити, як плазун рухається сходами будинку. Як змія там опинився та чи отруйна вона, наразі невідомо.

"На Троєщині у під'їзді помітили змію", - йдеться у повідомленні.

Можливо, вона заповзла з вулиці у будинок.

У Києві в під'їзд заповзла змія (t.me/c/Киевский Движ)

Додамо, що у більшості випадків змії, які мешкають в Україні, намагаються втекти, щойно помічають людину. Агресію вони проявляють лише в разі небезпеки.

Зазвичай люди зазнають укусів, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на змій. Однак буває, що змія стає об’єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть убік без різких рухів: безпечна відстань - 1,5-2 м.