У Києві в під’їзд будинку заповзала змія: відео неочікуваної знахідки
У Києві в Деснянському районі в під’їзді багатоповерхового будинку помітили живу змію. Вона рухалась по сходах вгору.
Відео опублікували в столичному Telegram-каналі.
Як змія там опинилась
На відео можна побачити, як плазун рухається сходами будинку. Як змія там опинився та чи отруйна вона, наразі невідомо.
"На Троєщині у під'їзді помітили змію", - йдеться у повідомленні.
Можливо, вона заповзла з вулиці у будинок.
У Києві в під'їзд заповзла змія (t.me/c/Киевский Движ)
Додамо, що у більшості випадків змії, які мешкають в Україні, намагаються втекти, щойно помічають людину. Агресію вони проявляють лише в разі небезпеки.
Зазвичай люди зазнають укусів, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на змій. Однак буває, що змія стає об’єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть убік без різких рухів: безпечна відстань - 1,5-2 м.
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