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В Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи (фото)

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Киев, Воскресенье 08 января 2023 10:38
В Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи (фото) Дом в Киеве на Оболони (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве заметили хищную птицу, которая заглядывает в окна, и, как говорят очевидцы, просит поесть.

Фото появилось в местных Telegram-каналах.

"Такой дикий сокол летает по Оболони и просит у местных жителей поесть. Как видим, раскормили его уже нормально", - подписаны кадры.
В Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи (фото)В Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи (фото)В Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи (фото)

Дикая птица в Киеве (фото: t.me/Киевский двигатель)

Какая это птица

Судя по фото, можно допустить, что это представитель семьи ястребовых. Всего в мире около 50 видов, а в Украине известно о трех: ястреб большой, малый и коротконогий. При этом ястреб коротконогий занесен в Красную книгу Украины, как исчезающий вид.

Взрослых птиц легко узнать по характерным поперечным полосам на туловище (как у кукушки); у молодых – полосы продольные. Живут в лесах, часто поселяются рядом с населенными пунктами. Ястребы очень ловкие, маневренные. Легко и быстро летают между деревьями, что является их характерной приметой.

Охотятся из засад, прячась в кроне деревьев. Выбрав жертву, нападают неожиданно и стремительно. Питаются в основном птицами. Часто охотятся во дворах человеческих жилищ: малые ястребы ловят воробьев, синиц и других мелких птиц, а большие - домашнюю птицу, нанося вред жителям сел, которые держат домашних птиц.

В Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи (фото)

Ястреб большой (фото: Википедия)

Раньше мы писали, что в Киеве в подъезде дома заметили змею.

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