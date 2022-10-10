У Києві під час вибухів і тривоги виявилося зачиненим укриття: обурливі фото

Інцидент трапився в Деснянському районі (Биківня), що на Лівому березі столиці.

Як розповіла жінка, після першого почутого вибуху близько 9-ї ранку, а також тривожних повідомлень про обстріли, вона попрямувала до укриття, що знаходиться поруч в підвалі п'ятиповерхового будинку.

Наткнувшись на зачинені двері, відсутність дверної ручки (яка валялася долі), вона вимушена була повернутися додому.

На дверях був зазначений номер, але киянка каже, що через перебої зі зв'язком зателефонувати не могла.

Фото: В Києві під час вибухів і тривоги виявилося зачиненим укриття (Styler)

Ввечері журналісти Styler зателефонували за вказаним номером, де нам повідомили, що укриття дійсно зачинене, а ключі треба йти просити до мешканців сусіднього під'їзду (про що інформації на дверях сховища чи поруч з ними нема).

Укриття пообіцяли відчинити.