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Кількість поранених через атаку Києва зросла вдвічі

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 14:06
Кількість поранених через атаку Києва зросла вдвічі Фото: кількість поранених через атаку Києва зросла вдвічі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через масовану атаку Києва у понеділок, 10 жовтня, постраждали вже 47 людей. Кількість жертв не змінилась та складає 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці ДСНС Світлани Водолаги в ефірі телемарафону.

"Наші працівники були задіяні на 6 локаціях, куди потрапили ворожі снаряди. Станом на 12:00, загинуло 5 осіб, ще 47 отримали травми. 12 людей врятували, із них 4 - із пошкоджених будинків. Інформація щодо жертв та постраждалих буде оновлюватися", - розповіла вона.

Зараз на місцях продовжують роботу аварійно-рятувальні загони та пожежні розрахунки.

Оновлено.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетного обстрілу зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

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