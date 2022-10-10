Масований ракетний удар по Києву: фото та відео

Російські окупаційні війська вранці 10 жовтня завдали ракетного удару по кількох районах Києва. Внаслідок масованого обстрілу у столиці є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Удари правому березі

З самого ранку росіяни запустили кілька ракет по цетру столиці. Ціллю ворога стали парк та дитячий майданчик. Також через обстріл зайнялися автомобілі.

Фото: приліт ворожої ракети у центрі Києва (Telegram)

Ось ще кадри з місця ракетного удару.

Пізніше під ворожий обстріл потрапив район Центрального вокзалу Києва. Судячи з фото, є руйнування. На центральних вулицях столиці від вибухів у будівлях повилітали вікна.

Фото: приліт у районі "Вокзальної" (Telegram)

Крім того, одна з російських ракет потрапила в Пішохідно-велосипедний міст.

Удари по Лівому березі

На Лівому березі столиці ситуація також напружена. Точної інформації про "прильоти" поки що немає. Проте місцеві жителі повідомляють, що ворожі ракети були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. За деякими даними, може йтися про ТЕЦ.

Також на Лівому березі помітна активність "швидких" та пожежних.