В Киеве во время взрывов и тревоги оказалось закрытым укрытие: возмутительные фото

Инцидент произошел в Деснянском районе (Быковня) на Левом берегу столицы.

Как рассказала женщина, после первого услышанного взрыва около 9 утра, а также тревожных сообщений об обстрелах, она направилась к укрытию, которое находится рядом в подвале пятиэтажного дома.

Наткнувшись на закрытую дверь, отсутствие дверной ручки (валявшейся внизу), она вынуждена была вернуться домой.

На дверях был указан номер, но киевлянка говорит, что из-за перебоев со связью позвонить не могла.

Фото: В Киеве во время взрывов и тревоги оказалось закрытым укрытие (Styler)

Вечером журналисты Styler позвонили по указанному номеру, где нам сообщили, что укрытие действительно закрыто, а ключи нужно идти просить к жителям соседнего подъезда (о чем информации на дверях или рядом с ними нет).

Укрытие пообещали открыть.