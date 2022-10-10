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В Киеве во время взрывов и тревоги оказалось закрытым укрытие: возмутительные фото

Коллаж РБК-Украина: В Киеве во время взрывов оказалось закрытым укрытие
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве во время воздушной тревоги и массированного ракетного обстрела 10 октября жители не смогли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто.

Об этом Styler рассказали киевляне, пытавшиеся укрыться от российских обстрелов.

Инцидент произошел в Деснянском районе (Быковня) на Левом берегу столицы.

Как рассказала женщина, после первого услышанного взрыва около 9 утра, а также тревожных сообщений об обстрелах, она направилась к укрытию, которое находится рядом в подвале пятиэтажного дома.

Наткнувшись на закрытую дверь, отсутствие дверной ручки (валявшейся внизу), она вынуждена была вернуться домой.

На дверях был указан номер, но киевлянка говорит, что из-за перебоев со связью позвонить не могла.

Фото: В Киеве во время взрывов и тревоги оказалось закрытым укрытие (Styler)

Вечером журналисты Styler позвонили по указанному номеру, где нам сообщили, что укрытие действительно закрыто, а ключи нужно идти просить к жителям соседнего подъезда (о чем информации на дверях или рядом с ними нет).

Укрытие пообещали открыть.

Напомним, что россияне нанесли массированный ракетный удар по всей Украине утром 10 октября.

В Киеве уже известно о погибших и пострадавших.

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КиевОбстрілракетиукрытие