В Киеве во время взрывов и тревоги оказалось закрытым укрытие: возмутительные фото

В Киеве во время воздушной тревоги и массированного ракетного обстрела 10 октября жители не смогли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто.
Об этом Styler рассказали киевляне, пытавшиеся укрыться от российских обстрелов.
Инцидент произошел в Деснянском районе (Быковня) на Левом берегу столицы.
Как рассказала женщина, после первого услышанного взрыва около 9 утра, а также тревожных сообщений об обстрелах, она направилась к укрытию, которое находится рядом в подвале пятиэтажного дома.
Наткнувшись на закрытую дверь, отсутствие дверной ручки (валявшейся внизу), она вынуждена была вернуться домой.
На дверях был указан номер, но киевлянка говорит, что из-за перебоев со связью позвонить не могла.
Фото: В Киеве во время взрывов и тревоги оказалось закрытым укрытие (Styler)
Вечером журналисты Styler позвонили по указанному номеру, где нам сообщили, что укрытие действительно закрыто, а ключи нужно идти просить к жителям соседнего подъезда (о чем информации на дверях или рядом с ними нет).
Укрытие пообещали открыть.
Напомним, что россияне нанесли массированный ракетный удар по всей Украине утром 10 октября.
В Киеве уже известно о погибших и пострадавших.